WaterBridge, soutenu par Five Point, est évalué à près de 3 milliards de dollars, les actions ayant fait leur entrée sur le marché de la Bourse de New York

Les actions de WaterBridge Infrastructure WBI.N ont fait un bond de 25 % lors de leur introduction à la Bourse de New York mercredi, donnant à la société de gestion de l'eau une valeur de marché de près de 3 milliards de dollars.

Les actions de la société basée à Houston, au Texas, qui est soutenue par la société de capital-investissement Five Point, ont ouvert à 25 dollars l'unité, alors que le prix de l'offre était de 20 dollars l'unité.

WaterBridge a vendu 31,7 millions d'actions pour lever 634 millions de dollars dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne élargi. Elle avait auparavant mis sur le marché 27 millions d'actions au prix de 17 à 20 dollars l'unité.

L'activité d'introduction en bourse aux États-Unis reprend après un ralentissement dû à l'incertitude commerciale, la demande refoulée alimentant l'appétit des investisseurs pour les nouvelles émissions.

L'effervescence des marchés boursiers et les prévisions de baisse des taux d'intérêt ont également donné un coup de fouet au marché des introductions en bourse.