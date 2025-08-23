WaterBridge, soutenu par Five Point, dépose un dossier d'introduction en bourse aux États-Unis, alors que le marché des cotations se réchauffe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de gestion de l'eau WaterBridge Infrastructure a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis vendredi, soulignant la dynamique croissante du marché des nouvelles cotations.

Une série de sociétés émettrices ont rejoint le pipeline des introductions en bourse ces derniers jours, se préparant ainsi à un lancement potentiel en septembre.

Les paris de plus en plus fermes sur d'éventuelles réductions de taux à court terme devraient également soutenir le sentiment constructif des introductions en bourse pour la saison d'automne.

"La baisse des taux américains et la prolifération du rallye vers les petites et moyennes capitalisations américaines pourraient jeter de l'huile sur le feu vers la fin de l'année", a déclaré Josef Schuster, directrice générale d'IPOX.

La société de cybersécurité Netskope et la société de commerce électronique Pattern ont également déposé leur dossier vendredi en vue de leur introduction en bourse à New York.

WaterBridge est une société d'infrastructure de l'eau qui opère principalement dans le bassin du Delaware. Elle s'occupe de la collecte, du transport, du recyclage et du traitement de l'eau produite.

La société basée à Houston, au Texas, a annoncé une perte nette pro forma de 38 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 374,9 millions de dollars au cours du semestre clôturé le 30 juin.

Le réseau d'infrastructures de la société comprenait environ 2 500 miles de pipelines et 196 installations de traitement de l'eau de production au 31 juillet.

Bien qu'elle se concentre essentiellement sur les sociétés d'exploration et de production pétrolières, WaterBridge cherche à se développer pour répondre à la demande croissante d'eau de la part de nouvelles industries.

La société s'adresse à de grandes entreprises pétrolières et gazières telles que BPX Energy, Chevron CVX.N , Devon Energy

DVN.N , EOG Resources EOG.N et Permian Resources PR.N .

WaterBridge est une société de portefeuille de Five Point, investisseur en capital-investissement et en infrastructures, et du fonds souverain de Singapour GIC.

La cotation interviendra plus d'un an après l'introduction réussie à New York de LandBridge LB.N , une autre société soutenue par Five Point.

Les actions de LandBridge ont plus que triplé depuis son introduction en bourse l'année dernière.

J.P. Morgan et Barclays sont les principaux preneurs fermes de l'offre. WaterBridge sera cotée à la Bourse de New York et au NYSE Texas sous le symbole "WBI"

Le produit de l'offre sera utilisé pour rembourser la dette et à d'autres fins.