WATERA : WATERA SA annonce l'approbation du projet de fusion avec sa filiale luxembourgeoise Watera International

Chartres, le 16 septembre 2026 – WATERA SA (Euronext Growth Paris), acteur de référence dans les solutions de traitement d'eaux industrielles et municipales, via notamment les solutions de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire, annonce que le projet de fusion transfrontalière par absorption de sa filiale luxembourgeoise Watera International SA a été approuvé par les assemblées générales des deux sociétés, réunies respectivement les 15 et 16 septembre 2026.

Ces approbations constituent une étape importante dans la réalisation de l'opération, qui poursuit son cours conformément au calendrier et aux modalités prévus dans le projet de fusion (dont les informations sont disponibles sur le site internet de WATERA SA).

Cette fusion permettra de regrouper les activités du Groupe au sein d'une société unique de droit français, réduisant ainsi le nombre d'entités juridiques à administrer, les obligations déclaratives à satisfaire ainsi que les coûts de conformité et de gouvernance.

Au-delà de cette simplification organisationnelle, la fusion s'inscrit dans un projet stratégique plus large destiné à accompagner le développement du Groupe WATERA. Elle contribuera notamment à renforcer le profil financier de WATERA SA et à accroître sa capacité à financer de futures opérations de croissance externe, notamment par le recours à des émissions d'actions nouvelles en rémunération de tout ou partie du prix d'acquisition.

Dans ce cadre, WATERA SA étudie actuellement plusieurs opportunités et projets de croissance externe susceptibles de contribuer au développement et à la croissance du Groupe WATERA.

La réalisation définitive de la fusion demeure soumise à l'accomplissement des dernières formalités et conditions prévues par la réglementation applicable.

WATERA tiendra le marché informé des prochaines étapes de l'opération.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2026, le 30 septembre 2026

À PROPOS DE WATERA

Créé en 2014, WATERA (anciennement OSMOSUN) opère sur le marché de l'eau « bas carbone » et se distingue par une solution brevetée unique, économique, propre et durable de dessalement de l'eau de mer et de l'eau saumâtre qui fonctionne à l'énergie solaire et sans batterie.

Depuis juillet 2025, Unibios, société de droit grec cotée à la bourse d'Athènes, est devenu actionnaire de référence de WATERA, renforçant et élargissant ainsi le positionnement de la Société au secteur du traitement durable de l'eau et de la réutilisation des eaux usées, via sa participation de 30 % dans Watera International, principale filiale d'Unibios.

WATERA ambitionne de devenir un acteur de référence mondial dans le traitement de l'eau en fournissant des systèmes technologiques durables et compétitifs, capables de répondre aux enjeux mondiaux de gestion responsable de l'eau et d'accès à l'eau potable.

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