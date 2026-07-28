Waste Management revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 en raison d'un recul de son activité résidentielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

WM.N , spécialiste de la gestion des déchets, prévoit pour 2026 un chiffre d'affaires inférieur aux estimations de Wall Street, après avoir également manqué les prévisions de chiffre d'affaires du deuxième trimestre, en raison d'une baisse des volumes de collecte de déchets dans son activité résidentielle.

L'entreprise s'est activement séparée de ses activités résidentielles, moins rentables, afin de se concentrer sur les clients industriels et commerciaux.

Voici quelques détails:

* WM et Republic Services RSG.N sont deux leaders de la collecte des déchets dans des régions importantes des États-Unis, où ils opèrent aux côtés des services municipaux de gestion des déchets.

* Au deuxième trimestre, les volumes de collecte résidentielle de WM ont baissé de 2,9 % par rapport à l’année précédente.

* Les volumes globaux de collecte et d’élimination ont baissé de 1,8 %, principalement en raison des opérations de nettoyage suite aux feux de forêt qui avaient profité à la même période l’année dernière.

* L'action de la société basée à Houston, au Texas, a chuté de près de 3 % après la clôture.

* Elle a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre26,275 milliards et26,475 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 26,425 milliards à26,625 milliards de dollars .

* Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur26,53 milliards de dollars .

* Son chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 30 juin s'est établi à6,68 milliards de dollars, contre des estimations moyennes des analystes de6,7 milliards de dollars .