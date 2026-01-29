Washington Trust Bancorp bondit après les résultats du quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier -

** Les actions de la banque Washington Trust Bancorp

WASH.O augmentent de 8% à 32,64 $ ** Mercredi en fin de journée, la banque affiche un bénéfice net de 15,97 millions de dollars pour le quatrième trimestre, contre une perte de 60,79 millions de dollars il y a un an

** Le revenu net de la banque basée dans le Rhode Island a augmenté de manière significative au 4ème trimestre, grâce à l'expansion des marges et à la croissance des dépôts ** Le revenu net d'intérêts du 4ème trimestre s'élève à 40,75 millions de dollars, contre 32,94 millions de dollars il y a un an

** La maison de courtage Piper Sandler fait passer WASH de "sous-pondéré" à "neutre"; augmente l'objectif de cours à 32 $ contre 28 $

** Un analyste sur quatre considère l'action comme "achetée" et 3 comme "conservée"; leur PT médian est de 31,50 $ - données compilées par LSEG ** WASH a chuté de 5,6 % en 2025