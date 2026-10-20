Washington Trust Bancorp bondit après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre

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20 octobre - ** Les actions de Washington Trust Bancorp

WASH.O bondissent de 5,5% à 38,60 dollars

** Lundi en fin de journée, cet établissement de crédit local a annoncé un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations des analystes

** Piper Sandler estime que WASH a réalisé un trimestre de bonne tenue, citant la poursuite de l’amélioration des marges, la solide croissance des prêts et des dépôts, ainsi que l’amélioration de la qualité du crédit suite au règlement de son important portefeuille de créances inproductives liées aux bureaux

** "Des résultats solides de la part de WASH, qui, selon nous, seront bien accueillis par le marché" – la société de courtage KBW

** Les quatre sociétés de courtage couvrant le titre recommandent de "conserver"; objectif de cours médian: 36 $ – données compilées par LSEG

** L'action WASH affiche une hausse de 30% depuis le début de l'année