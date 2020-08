Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Washington s'inquiète du possible empoisonnement de l'opposant russe Navalny Reuters • 21/08/2020 à 02:28









WASHINGTON, 21 août (Reuters) - Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Robert O'Brien, a déclaré jeudi que l'empoisonnement présumé de l'opposant russe Alexeï Navalny était très préoccupant et que cela pourrait avoir un impact sur les relations entre Washington et Moscou. S'exprimant dans un entretien à la chaîne Fox News, il a décrit Navalny comme un "homme très courageux". "C'est un politicien très courageux qui s'est opposé à Poutine à l'intérieur de la Russie", a poursuivi O'Brien. "C'est extraordinairement préoccupant et si les Russes sont derrière cela (...) c'est quelque chose que nous prendrons en facteur dans la manière dont nous agirons avec la Russie" à l'avenir, a-t-il dit. (Eric Beech; version française Jean Terzian)

