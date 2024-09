Washington pourrait interdire l'importation de véhicules connectés chinois

(AOF) - Le département américain du Commerce devrait proposer d’interdire l'importation et la vente de véhicules en provenance de Chine équipés de logiciels ou de matériels de communication ou de systèmes de conduite automatisés en raison de problèmes de sécurité nationale. C’est ce qu’a annoncé Reuters sur la base de sources concordantes. L'administration Biden a exprimé de sérieuses inquiétudes concernant la collecte de données sur les conducteurs et les infrastructures américaines par des entreprises chinoises ainsi que sur la manipulation potentielle des véhicules connectés.

