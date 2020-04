Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Washington infléchit sa politique vis-à-vis du Venezuela Reuters • 31/03/2020 à 23:36









WASHINGTON, 31 mars (Reuters) - Le gouvernement américain a offert mardi de commencer à lever ses sanctions contre le Venezuela à la condition que les membres de l'opposition et du parti socialiste au pouvoir s'entendent pour former un gouvernement intérimaire sans le président Nicolas Maduro. Cette proposition, qui marque un fléchissement de la position américaine vis-à-vis de Caracas, a été dévoilée par le secrétaire d'Etat Mike Pompeo. En vertu de cette "feuille de route pour une transition démocratique", qui offre pour la première fois une "sortie progressive" du régime de sanctions imposé au Venezuela par Washington, ni Maduro ni le chef de l'opposition Juan Guaido ne participeraient à un gouvernement de transition. La semaine dernière encore, les Etats-Unis avaient durci leur politique envers le pouvoir socialiste vénézuélien, en inculpant Nicolas Maduro pour "narco-terrorisme". Comme plusieurs dizaines d'autres pays du monde, les Etats-Unis considèrent le dirigeant de l'opposition Juan Guaido comme le président légitime du Venezuela, mais Nicolas Maduro conserve le soutien de l'armée et l'appui de la Russie, de la Chine et de Cuba. L'administration de Donald Trump espère cependant que la guerre des prix déclenchée sur le marché du pétrole par la Russie et l'Arabie saoudite, et la forte baisse des cours qui en résulte, contribuera à faire pression sur Caracas, dont la survie dépend étroitement des recettes pétrolières. "Le régime n'a jamais été soumis à une telle pression", a expliqué à Reuters le représentant spécial des Etats-Unis pour le Venezuela, Elliott Abrams. "Peut-être que cette pression finira par aboutir à de sérieuses discussions." Les Etats-Unis proposent ainsi à l'Assemblée nationale contrôlée par l'opposition "d'élire un gouvernement de transition inclusif et acceptable par les principaux groupes". Un conseil d'Etat gouvernerait le pays jusqu'à l'organisation d'élections, que les Etats-Unis espèrent, selon Pompeo, voir se tenir dans les six à douze mois. Nicolas Maduro devrait se tenir à l'écart de ce processus mais le plan suggère qu'il pourrait "théoriquement se présenter" à l'élection. (Matt Spetalnick, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.