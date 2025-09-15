Washington et Pékin s'accordent sur TikTok après des discussions à Madrid

(Actualisé avec annonce d'un accord)

par David Lawder et Pietro Lombardi

Les Etats-Unis et Pékin sont parvenus à un accord-cadre au sujet de l'application chinoise TikTok dans le cadre de discussions plus larges entre les deux superpuissances concernant les droits de douane et la politique économique qui se sont conclues lundi à Madrid, a annoncé le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent.

Cet accord-cadre devrait permettre à TikTok de continuer à opérer aux États-Unis, où il risquait d'être interdit dès le 17 septembre à moins de passer sous pavillon américain.

"Le cadre prévoit un passage à une propriété par les Etats-Unis", a déclaré Scott Bessent aux journalistes à Madrid à l'issue de deux jours de discussions, sans fournir de détails.

Une courte prolongation de la date butoir pour une cession de TikTok pourrait intervenir afin de finaliser l'accord-cadre, a pour sa part déclaré le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer.

"Il n'y aurait pas eu de prolongation sans un cadre", a précisé Scott Bessent.

Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping s'entretiendront vendredi, a-t-il également indiqué, ajoutant qu'une nouvelle série de discussions aurait probablement lieu dans les prochains jours pour évoquer les questions de politique commerciale et économique.

Washington avait auparavant menacé d'interdire TikTok à moins que la Chine ne renonce à ses demandes de concessions en matière de baisse de droits de douane et de restrictions technologiques dans le cadre d'un accord de cession.

Les deux parties ont également discuté des moyens de coopérer en matière de blanchiment d'argent et de lutte contre le commerce illicite de fentanyl, a aussi dit le secrétaire américain au Trésor.

QUATRIÈME SÉRIE DE NÉGOCIATIONS EN QUATRE MOIS

La nouvelle série de négociations de ces deux derniers jours - la quatrième en quatre mois - se déroulait au Palais de Santa Cruz, siège du ministère espagnol des Affaires étrangères, et n'avait débouché dimanche sur aucune avancée majeure après environ six heures de discussions.

Depuis mai, des délégations américaines et chinoises, emmenées respectivement par Scott Bessent et le vice-Premier ministre chinois He Lifeng, se sont rencontrées dans différentes villes européennes pour tenter de résoudre de nombreux litiges entre les deux pays.

Donald Trump a relevé les droits de douane sur les importations chinoises, déclenchant des mesures de rétorsion de la part de Pékin, qui a notamment imposé à son tour des surtaxes sur les produits américains et décidé d'arrêter ses expéditions de terres rares vers les Etats-Unis.

Avant le rendez-vous de Madrid, la dernière rencontre entre les représentants des deux pays a eu lieu à Stockholm en juillet, où les parties sont convenues de prolonger de 90 jours leur trêve commerciale et de reprendre la livraison de terres rares.

Après son passage à Madrid, Scott Bessent doit se rendre à Londres mardi pour rencontrer la ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, avant la visite d'État, à partir de mercredi, de Donald Trump qui s'entretiendra avec le roi Charles.

(Reportage David Lawder, Pietro Lombardi et Ethan Wang, rédigé par Charlie Devereux; version française Claude Chendjou et Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)