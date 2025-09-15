Washington et Pékin proches d'un accord sur TikTok, dit Bessent

*

Six heures de négociations lors de la première journée

*

Discussions sur TikTok, les surtaxes et l'économie - responsable US

*

Peu d'espoir d'une avancée majeure à Madrid, selon les experts

(.)

par David Lawder et Corina Pons

Washington et Pékin sont sur le point de parvenir à un accord sur l'application chinoise TikTok, déclare lundi le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent au deuxième jour des discussions sino-américaines à Madrid sur les tensions commerciales entre les deux superpuissances.

Scott Bessent a déclaré que même si un accord sur la cession des actifs américains de TikTok n'était pas conclu, cela n'affecterait pas les relations entre les deux pays.

"La situation reste excellente au plus haut niveau", a-t-il dit à la presse, accompagné du représentant américain au Commerce, Jamieson Greer. "L'ambassadeur Greer et moi-même avons un profond respect pour tous nos homologues", a-t-il ajouté.

La nouvelle série de négociations - la quatrième en quatre mois - se déroule au Palais de Santa Cruz, siège du ministère espagnol des Affaires étrangères, et n'a débouché dimanche, lors de la première journée, sur aucune avancée majeure après environ six heures de discussions.

Scott Bessent a cependant déclaré que les deux camps étaient parvenus à de bons progrès sur les détails techniques, mais qu'il serait difficile de trouver un accord sur d'autres questions.

"Nos homologues chinois ont formulé une demande très agressive. Nous verrons si nous pouvons y parvenir dans l'immédiat. Nous ne sommes pas prêts à sacrifier la sécurité nationale pour une application de réseau social", a-t-il dit.

Les discussions à Madrid ont porté sur TikTok, les droits de douane et l'économie, a déclaré un responsable de l'administration américaine, sans plus de précisions.

La prolongation de la date butoir pour une cession des actifs américains de TikTok dépendra en grande partie du déroulement des négociations lundi, a déclaré Scott Bessent.

Jamieson Greer, de son côté, a expliqué qu'une résolution du différend sur TikTok pourrait dépendre de la conclusion d'accords sur d'autres éléments.

"Du point de vue chinois, ils considèrent comme faisant partie intégrante d'un possible accord sur TikTok une variété de sujets, qu'il s'agisse de tarifs douaniers ou d'autres mesures adoptées au fil des ans", a déclaré Jamieson Greer.

Mais les Etats-Unis ne sont pas en mesure de supprimer simplement toutes les mesures qu'ils ont prises pour tenter de résoudre le problème, a-t-il ajouté.

"Nous devons encore mener à bien les négociations et les discussions sur la compréhension commune, et je ne pense pas que ce soit le moment de tout retirer simplement".

TÊTE-À-TÊTE TRUMP-XI

Depuis mai, des délégations américaines et chinoises, emmenées respectivement par Scott Bessent et le vice-Premier ministre chinois He Lifeng, se sont rencontrées dans différentes villes européennes pour tenter de résoudre de nombreux litiges entre les deux pays.

Le président américain Donald Trump a relevé les droits de douane sur les importations chinoises, déclenchant des mesures de rétorsion de la part de la Chine, qui a notamment imposé à son tour des surtaxes sur les produits américains et décidé d'arrêter les expéditions de terres rares vers les Etats-Unis.

Avant le rendez-vous de Madrid, la dernière rencontre entre les représentants des deux pays a eu lieu à Stockholm en juillet, où les parties sont convenues de prolonger de 90 jours leur trêve commerciale et de reprendre la livraison de terres rares.

Aucune avancée significative n'est attendue par les experts pour la réunion de Madrid, ces derniers estimant que le résultat le plus probable sera sans doute une nouvelle prolongation de la date butoir accordée à ByteDance, le propriétaire de TikTok, pour céder ses actifs américains d'ici le 17 septembre au risque d'une interdiction aux Etats-Unis.

"Je ne m'attends à rien de concret entre les Etats-Unis et la Chine tant qu'il n'y aura pas de rencontre en tête-à-tête entre Trump et Xi (Jinping)", a déclaré William Reinsch, conseiller au Centre d'études stratégiques et internationales, un groupe de réflexion de Washington, faisant référence au président chinois.

Donald Trump a exprimé à plusieurs reprises son intérêt pour une rencontre avec Xi Jinping, mais selon William Reinsch les Chinois n'accepteront pas une telle rencontre sans un accord au préalable. Pékin souhaite par ailleurs un nouvel assouplissement des contrôles américains à l'exportation sur les puces et autres produits de haute technologie, a-t-il expliqué.

"Cette rencontre est l'occasion de mesurer les positions de chacun et d'en apprendre davantage sur les lignes rouges de chaque camp", a déclaré William Reinsch.

Les discussions de ce lundi pourraient être suivies d'une conférence de presse, a indiqué l'ambassade de Chine à Madrid aux journalistes, ajoutant que les négociations pourraient se conclure rapidement.

Scott Bessent doit se rendre à Londres mardi pour rencontrer la ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, avant la visite d'État, à partir de mercredi, de Donald Trump qui s'entretiendra avec le roi Charles.

(Reportage David Lawder et Corina Pons rédigé par Charlie Devereux; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)