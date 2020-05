Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Washington demande à Téhéran l'envoi d'un avion pour déporter des Iraniens Reuters • 12/05/2020 à 03:13









WASHINGTON, 12 mai (Reuters) - Les Etats-Unis ont appelé lundi l'Iran à envoyer un avion afin de procéder au rapatriement de 11 ressortissants iraniens qu'ils souhaitent déporter, accusant Téhéran de bloquer ce processus. "Nous avons 11 de vos citoyens qui sont des étrangers illégaux que nous avons tenté de renvoyer dans votre pays. Vous dites soudainement que vous les voulez, alors pourquoi n'enverriez-vous pas un avion et nous renverrons les 11 d'un coup ?", a écrit sur Twitter le vice-secrétaire au département américain de la Sécurité intérieure. Ken Cuccinelli a ajouté que l'administration américaine tentait depuis des mois de renvoyer Sirous Asgari, un professeur iranien innocenté en novembre dernier d'accusations de vols de secrets industriels en violation des sanctions américaines contre l'Iran, mais que Téhéran repoussait le processus. Le représentant américain n'a en revanche pas fait mention d'un possible échange de prisonniers entre les Etats-Unis et l'Iran, alors que des sources iraniennes avaient auparavant fait état de préparatifs en ce sens. "Arrêtez de dire n'importe quoi !", a déclaré via Twitter le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Mousavi. Depuis 2018, a-t-il poursuivi, le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif a "mis sur la table un 'échange universel de prisonniers', appelé les Etats-Unis à agir de manière responsable à l'égard des OTAGES iraniens et d'ailleurs." "Votre régime a réagi de manière impitoyable et risqué leurs vies", a ajouté Mousavi. "Laissez nos citoyens partir !" (Humeyra Pamuk; version française Jean Terzian)

