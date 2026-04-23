Wartsila atteint un niveau record après la signature d'un contrat portant sur un grand centre de données

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23 avril -

** Les actions de Wartsila WRT1V.HE augmentent de 7% après que le groupe industriel finlandais ait annoncé une commande de 790 mégawatts pour un centre de données

** La société fournira une solution d'alimentation en énergie hors réseau pour un nouveau centre de données en cours de construction au Texas, aux États-Unis

** "Il s'agit d'une très grosse commande de 790 MW qui représente un tiers des commandes totales de la division Énergie en 2025", a déclaré Johan Eliason, analyste de la recherche en actions chez SB1 Markets

** Il s'agit de lacinquième commande de la société pour une grande centrale électrique de centre de données depuis juin 2025, ajoute Johan Eliason

** L'analyste estime que la valeur de la commande pourrait s'élever à environ 500 millions d'euros (584,55 millions de dollars), soit 6 à 7 % de la valeur totale des commandes du groupe l'année dernière

** Cette commande devrait inciter les développeurs de centres de données du Texas à examiner de plus près les solutions de l'entreprise et devenir un nouveau moteur de croissance important - Louis Billon, analyste financier chez Alphavalue

** Le titre, qui poursuit sa progression de 22% depuis le début de l'année, atteint 39,4 euros, son cours le plus élevé

(1 $ = 0,8554 euro)