Warsh, de la Fed, aura un patron difficile et une tâche difficile à accomplir, déclare Winters, directeur général de Standard Chartered

Le futur président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, doit faire face à la fois à un contexte difficile et à un « patron difficile », a déclaré mardi Bill Winters, directeur général de Standard Chartered, soulignant les pressions politiques qui pèsent sur M. Warsh pour qu'il abaisse les taux alors même que l'inflation reste élevée.

« L'inflation reste obstinément élevée et a peu de chances de baisser, mais il évolue dans un contexte politique (où) il sera critiqué s'il ne baisse pas les taux », a déclaré M. Winters aux journalistes à Hong Kong.

« Il a un patron difficile, mais vous savez qu'il (Warsh) est quelqu'un de sérieux. »

Warsh prêtera serment en tant que président de la Réserve fédérale américaine vendredi devant le président Donald Trump. Trump a choisi Warsh pour diriger la banque centrale américaine à l'issue du mandat de Jerome Powell.

L'IPC américain a augmenté de 3,8 % sur l'année jusqu'en avril, la plus forte hausse annuelle en trois ans, reflétant la hausse des prix de l'énergie suite à la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran.

Certains responsables de la Fed s'inquiètent déjà de la forte inflation et souhaitent utiliser la déclaration de politique monétaire de la Fed pour signaler que des hausses de taux, et non des baisses, pourraient être à venir.

Trump a appelé à plusieurs reprises la Fed à réduire ses taux de manière drastique. Les prix du marché indiquent actuellement une probabilité d'environ 60 % que la Fed relève ses taux d'ici la fin de l'année.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))