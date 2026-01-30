Warsh adoubé à la présidence de la Fed, Wall Street pique du nez
Fini le suspense ! Après des mois de spéculations, Donald Trump a enfin lâché le nom du successeur de Jerome Powell à la tête de la Fed. L'heureux élu est Kevin Warsh, un nom qui circulait avec insistance depuis plusieurs mois et qui était anticipé par la plupart des analystes.
CPR AM juge néanmoins ce choix "surprenant", car Warsh est plutôt assimilé au camp des faucons, c'est-à-dire qu'il fait partie de ceux qui privilégient la lutte contre l'inflation, même au détriment de la croissance.
"Il semble que les prises de parole de Kevin Warsh louant les politiques de Donald Trump aient porté leurs fruits. En cela, Kevin Warsh a peut-être un profil plus politique que ce qu'on lui prête généralement", note Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.
"Malgré sa réputation 'faucon', nous pensons toujours qu'avec une inflation attendue en baisse et des vulnérabilités persistantes sur le marché du travail, deux baisses de taux restent probables plus tard cette année", note Xiao Cui, Senior US Economist chez Pictet Wealth Management.
De son côté, Commerzbank estime qu'à court terme, Warsh cherchera probablement à construire un consensus au sein du FOMC. "Le risque principal réside dans une nouvelle dégradation de l'indépendance de la Fed, susceptible d'alimenter des tensions inflationnistes", explique la banque en substance.
Les analystes s'interrogent aussi sur l'avenir de Jerome Powell qui pourrait continuer à siéger au sein de la Fed en tant que gouverneur jusqu'en 2028, générant potentiellement une situation institutionnelle complexe et délicate.
Dans quelques jours, le 5 février, ce sera au tour de la BCE de se réunir pour définir sa politique monétaire. Si le statu quo est largement anticipé, Michael Krautzberger, CIO Public Markets chez AllianzGI, estime que "une désinflation plus rapide que prévu, la vigueur récente de l'euro et des risques inflationnistes orientés à la baisse renforcent l'argument d'une baisse préventive". Selon lui, la réunion de mars, accompagnée de nouvelles projections, pourrait offrir une fenêtre d'action.
Nouvelle sortie de Trump contre le Canada
Loin de ces préoccupations, Donald Trump, fidèle à lui-même, a encore frappé sur Truth Social : le président américain a annoncé l'annulation de la certification des appareils de l'avionneur canadien Bombardier, dont le titre chute de près de 8%. Un juste retour de bâton, selon lui, puisqu'il affirme que le Canada a, "illégalement et de manière obstinée, refusé de certifier les jets Gulfstream 500, 600, 700 et 800 - l'un des meilleurs avions jamais construits".
Il a de surcroît menacé d'imposer au Canada un tarif douanier de 50% sur tout aéronef vendu aux Etats-Unis si, "pour quelque raison que ce soit, cette situation n'était pas immédiatement corrigée".
Les valeurs en mouvement
Les investisseurs ont pu prendre connaissance des résultats de nombreux poids lourds de la cote aux Etats-Unis.
Chevron a annoncé une diminution de ses bénéfices sur l'exercice 2025 de 30,4%. Ils s'élèvent toutefois à 12,29 milliards de dollars. Par action dilué, le bénéfice ressort à 6,63 USD, contre 9,72 USD.
Les bénéfices d'ExxonMobil pour l'ensemble de l'année 2025 se sont élevés à 28,8 milliards de dollars, soit un recul de 14,5% en glissement annuel. La baisse des bénéfices s'explique par la faiblesse des prix du pétrole brut et des marges dans le secteur de la chimie, une hausse de l'amortissement, des coûts liés à la croissance et une diminution des revenus d'intérêts.
Regeneron Pharmaceuticals a publié vendredi des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions, portés par la forte croissance de Dupixent, son traitement vedette co-développé avec Sanofi.
Colgate-Palmolive a fait état ce matin d'une perte nette de 37 millions de dollars au titre des trois derniers mois de l'exercice 2025, un résultat grevé par une charge pour dépréciation de 794 millions de dollars après impôts ayant trait à ses activités dans les soins de la peau, une provision toutefois sans impact sur la trésorerie.
American Express dévoile un bénéfice par action (BPA) en hausse de 16% en comparaison annuelle pour atteindre 3,53 dollars au titre de son 4e trimestre 2025, une performance conforme à l'estimation moyenne des analystes.
Verizon a publié un BPA ajusté (hors éléments exceptionnels) de 1,09 dollar au titre du 4e trimestre 2025, dépassant de 4% l'estimation moyenne des analystes, pour un EBITDA ajusté d'environ 11,9 milliards.
Jefferies confirme son conseil à "conserver" sur le titre Royal Caribbean, avec un objectif de cours relevé de 275 à 334 dollars. Le relèvement des prévisions de BPA ajusté pour 2026, désormais attendu entre 17,80 et 18,10 dollars, contre un niveau précédemment évoqué autour de 17 dollars, constitue une surprise positive même si cette amélioration est désormais intégrée dans le cours après une hausse de 19% hier.
Les métaux fondent
Enfin, les investisseurs ne peuvent que constater le puissant trou d'air à l'oeuvre sur les métaux précieux. "L'or et l'argent ont fait l'objet de prises de bénéfices. C'était inévitable après la hausse des dernières semaines (doublement du prix de l'argent depuis le 19 décembre, par exemple)", souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. "Il y a certainement une part d'excès dans la baisse d'hier", ajoute-t-il.
Cet après-midi, l'or recule ainsi de 6% vers 5 050 USD l'once. L'argent décroche plus brutalement, à 99 USD l'once (-15%).
Une stat et des chiffres
L'agenda était peu chargé sur le front des statistiques aux Etats-Unis avec une seule publication, celle des prix à la production. Ceux-ci ont augmenté de 0,5% au mois de décembre, là où les analystes tablaient sur une hausse de 0,2%, après 0,2% déjà en novembre.
Enfin, le baril de WTI grappille 0,2% à 65,7 USD alors que le dollar s'apprécie de 0,7% face à l'euro, à 0,84 EUR.
