Warning important sur 2024 et suspension du plan 2026

Update sur les perspectives à court et moyen terme du groupe

Un mois après la publication de résultats semestriels décevants, dans laquelle les objectifs 2026 étaient pourtant réaffirmés, Xilam a annoncé jeudi soir un avertissement majeur sur ses perspectives à court et moyen terme. En conséquence, le plan Ambition (80 M€ de produits d’exploitation en 2026) est suspendu et le groupe s’attend à une décroissance massive sur 2024

Des estimations fortement révisées

Le warning n’aura aucune incidence sur 2023, exercice sur lequel Xilam a par ailleurs confirmé qu’il devrait être aligné avec le consensus (CA c46M€ pour un EBIT de 5,6 M€, prévisions Euroland 46,4 M€ et EBIT 5,8 M€). L’impact est en revanche très sévère sur 2024: nous modélisons désormais un CA de 31,1 M€ (-40% vs 50,8 M€ précédemment) pour un EBIT de 0,2 M€ et un RN légèrement négatif. Sur 2025e, nous attendons à présent un CA supérieur à 35 M€ pour un EBIT de 2,8 M€. Nous ne voyons aucun sujet de trésorerie à court terme.

Nous dégradons Xilam à Neutre (vs Achat) pour un OC de 8 €

Après la dépréciation inattendue du catalogue au moment des résultats annuels 2022 et un premier semestre en dessous des attentes, nous sommes de nouveau déçus de Xilam et commençons à fortement douter 1/ du potentiel de croissance du groupe à CT/MT et 2/ de sa capacité à allier renouvellement et création de valeur.

Au-delà de notre sentiment, la thèse d’investissement et la valorisation de la société sont très fortement impactées par ces nouvelles et par nos downgrades. Sans grandes certitudes, nous estimons que la valeur purement « de marché » (flux/multiples, hors goodwill/catalogue) de Xilam se situe à présent quelque part entre 6€ et 10€, une fourchette assez éloignée du cours actuel (<4,5€ après une baisse excessive de -60% vendredi). Même si notre OC (8€ vs 30€ précédemment) en milieu de range offre mécaniquement un potentiel de hausse qui serait synonyme d’une recommandation à Achat selon notre système de rating, nous prenons le parti de décorréler les deux éléments et dégradons Xilam à Neutre du fait de l’absence presque totale de catalyseurs sur le titre à 12/18 mois, hors éventuel rebond technique.