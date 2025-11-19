 Aller au contenu principal
Warner Music règle son différend avec la société d'intelligence artificielle Udio et prévoit une plateforme commune
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 19:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Warner Music Group WMG.O a réglé une affaire de violation des droits d'auteur avec la société d'intelligence artificielle Udio et lancera conjointement une nouvelle plateforme pour la création de chansons par l'IA, ont déclaré les entreprises mercredi.

L'accord de Warner fait suite à un accord similaire conclu le mois dernier entre son rival Universal Music Group et Udio, qui a mis fin à un procès accusant la startup d'avoir utilisé sans autorisation des enregistrements protégés par le droit d'auteur pour entraîner ses modèles, à un moment où l'essor des morceaux générés par l'IA a accru la pression sur l'industrie pour qu'elle étiquette clairement ce type de contenu.

Pour les maisons de disques, de tels accords avec des développeurs d'IA offrent la possibilité d'élargir les sources de revenus, de réduire les frais de contentieux et d'utiliser des instruments d'IA sophistiqués pour accélérer le développement des chansons.

Dans le cadre de l'accord entre Warner et Udio, les deux sociétés prévoient de déployer en 2026 une plateforme de génération de musique qui sera entraînée à partir d'enregistrements autorisés et sous licence, et qui offrira une production basée sur ces enregistrements.

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

UNIVERSAL MUSIC GROUP
22,9100 EUR Euronext Amsterdam +6,16%
WARNER MUSIC RG-A
30,7600 USD NASDAQ +2,53%
