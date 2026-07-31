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Warner Music Group procède à un remaniement de sa direction suite au départ de son directeur financier
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 23:32
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Warner Music Group WMG.O , le label qui représente des artistes tels qu’Ed Sheeran et Dua Lipa, a annoncé que son directeur financier et directeur des opérations, Armin Zerza, avait décidé de démissionner pour des raisons personnelles, avec effet immédiat.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Lou Dickler, directeur comptable, a été nommé directeur financier par intérim, tandis que le label lance officiellement la recherche d’un successeur à M. Zerza.

* M. Zerza, qui avait rejoint Warner Music en tant que directeur financier en mai 2025 après avoir occupé le poste de directeur financier chez Activision Blizzard, restera à la disposition de l'entreprise jusqu'à la fin de l'exercice fiscal, a précisé WMG.

* Le label a promu Tom Corson, directeur des opérations de Warner Records, au poste de directeur des opérations de Warner Music Group, où il rendra compte directement au directeur général Robert Kyncl.

* M. Corson, qui a rejoint WMG en 2018, a occupé des postes de direction au sein de grandes entreprises du secteur musical.

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