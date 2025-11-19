Warner Music en hausse suite au règlement du procès sur les droits d'auteur d'Udio et au lancement d'une nouvelle plateforme

19 novembre - ** Les actions de la société de divertissement musical Warner Music Group WMG.O en hausse de 2,7 % à 30,60 dollars

** WMG et la société d'intelligence artificielle Udio règlent une affaire de violation des droits d'auteur et s'apprêtent à lancer conjointement une nouvelle plateforme de création de chansons par intelligence artificielle

** Les entreprises prévoient de lancer une plateforme en 2026 qui sera formée et offrira des résultats basés sur des enregistrements autorisés et sous licence ** Une autre grande maison de disques, Universal Music Group

UMG.AS , a réglé son litige sur les droits d'auteur avec Udio le mois dernier ** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté d'environ 3 % cette année