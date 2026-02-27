Warner Bros signe un accord de 110 milliards de dollars avec Paramount et met fin à la guerre d'enchères avec Netflix

(Refonte du paragraphe 1 pour tenir compte de la confirmation de l'entreprise) par Karol Badohal et Harshita Mary Varghese

Warner Bros Discovery WBD.O a annoncé vendredi qu'elle avait accepté d'être rachetée par Paramount Skydance PSKY.O dans le cadre d'une transaction de 110 milliards de dollars, mettant ainsi fin à une guerre d'enchères aux enjeux considérables après que Netflix a quitté l'accord qu'elle avait conclu avec le propriétaire de HBO Max.

Reuters a d'abord rapporté que Warner Bros Discovery et Paramount avaient signé un accord vendredi matin, citant un extrait audio d'une réunion publique mondiale organisée par la société.

"Netflix avait légalement le droit de s'aligner sur l'offre de PSKY. Comme vous le savez tous, ils ont finalement décidé de ne pas le faire. Cela a abouti à la signature d'un accord avec PSKY ce matin. Voilà où en est la situation", a déclaré Bruce Campbell, directeur des recettes et de la stratégie de Warner Bros, lors de la réunion publique.

Jeudi, Netflix a refusé de s'aligner sur la dernière offre de Paramount , soit 31 dollars par action, que Warner Bros jugeait supérieure à l'accord de 27,75 dollars par action conclu par le pionnier du streaming pour ses studios et ses actifs de diffusion en continu.

Bien que Paramount ait remporté la guerre des enchères pour Warner Bros Discovery, la fusion a fait l'objet d'un examen minutieux. Les autorités de régulation californiennes préparent un examen approfondi de cette opération de 110 milliards de dollars, qui pourrait remodeler Hollywood.

Paramount, dirigée par David Ellison, le fils du milliardaire Larry Ellison, a de profondes relations politiques avec l'administration Trump, ce qui pourrait lui permettre d'obtenir l'approbation des autorités réglementaires fédérales pour son opération.

Le procureur général de l'État de Californie, Rob Bonta, a déclaré jeudi que la Californie enquêtait déjà sur l'accord et que son examen serait "vigoureux".

'L'APPROBATION DE LA CONCURRENCE DE L'UE N'EST PROBABLEMENT PAS UN OBSTACLE' Paramount devrait facilement obtenir l'approbation de la concurrence de l'Union européenne, les désinvestissements requis étant probablement mineurs, a rapporté Reuters vendredi , citant des sources.

L'accord - qui comprend quelque 29 milliards de dollars de dettes - est l'un des plus grands bouleversements médiatiques d'Hollywood et créera l'un des plus grands studios de cinéma au monde, permettant à Paramount d'exploiter le trésor de propriété intellectuelle de Warner, y compris des franchises telles que "Fantastic Beasts" et "The Matrix".

Elle permettra également à Paramount de renforcer ses efforts en matière de diffusion en continu, avec une combinaison potentielle de HBO Max et Paramount+, ce qui lui permettra de gagner des parts de marché et de rivaliser avec Netflix, le leader du marché.

Paramount poursuivait Warner Bros depuis la fin de l'année dernière, lorsqu'elle a lancé une campagne hostile pour arracher la société au géant de la diffusion en continu en relevant constamment son offre.

La société, dirigée par David Ellison, le fils du milliardaire Larry Ellison, a incité le conseil d'administration de Warner à revenir à la table des négociations en évoquant la possibilité d'une meilleure offre en numéraire.

Dans son offre révisée, Paramount a porté de 5,8 milliards de dollars à 7 milliards de dollars l'indemnité de rupture qu'elle paierait si l'opération n'était pas approuvée par les autorités de régulation.

Paramount a payé l'indemnité de rupture de 2,80 milliards de dollars que Warner Bros devait à Netflix, a déclaré le géant de la diffusion en continu dans un document réglementaire vendredi.

L'investisseur activiste Ancora Holdings, qui détient une petite participation dans Warner Bros, a également intensifié la pression sur le propriétaire de HBO pour qu'il s'engage davantage auprès de Paramount.

Les législateurs des deux bords se sont inquiétés du fait que tout accord d'acquisition de Warner Bros pourrait entraîner une réduction du choix et une augmentation des prix pour les consommateurs.

Les exploitants de salles de cinéma s'inquiètent également du fait que le regroupement des grands studios hollywoodiens pourrait entraîner des pertes d'emplois et réduire le nombre de films diffusés dans les salles de cinéma.