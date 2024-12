Warner Bros : scission de ses activités en deux unités

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Warner Bros (+13,35% à 12,26 euros) culmine en tête de l'indice S&P 500 alors que le géant américain des médias a annoncé la mise en œuvre d'une nouvelle structure d'entreprise qui devrait être achevée d'ici le milieu de l'année 2025. Au sein de celle-ci, Warner Bros serait la société mère de deux divisions opérationnelles distinctes : l'activité de télévision linéaire et une unité comprenant ses studios et sa plateforme de diffusion en continu.

