Warner Bros rejette l'offre révisée de Paramount, mais reste ouverte à une offre finale

Warner Bros donne à Paramount une semaine pour négocier un meilleur accord

Paramount offre verbalement 31 dollars par action, mais pas sa proposition finale

Les investisseurs de Warner Bros voteront le 20 mars sur la fusion avec Netflix

Warner Bros Discovery WBD.O a rejeté mardi la dernière offre hostile de Paramount Skydance PSKY.O à 30 dollars par action, mais a donné au studio hollywoodien sept jours pour présenter une "meilleure et dernière" offre pour le propriétaire de HBO Max et de la franchise "Harry Potter".

Selon Warner Bros, Paramount a officieusement proposé un prix par action encore plus élevé, à savoir 31 dollars, ce qui a apparemment incité le conseil d'administration à s'asseoir à la table des négociations. Mais sa réponse à Paramount indique que Warner Bros préfère son accord avec Netflix et que les chances d'un changement sont faibles.

Paramount a jusqu'au 23 février pour faire une nouvelle offre, que Netflix est autorisé à égaler selon les termes de l'accord de fusion, a déclaré Warner Bros.

"Notre conseil d'administration n'a pas déterminé que votre proposition est raisonnablement susceptible d'aboutir à une transaction supérieure à la fusion avec Netflix", ont déclaré Samuel DiPiazza Jr. et David Zaslav, respectivement président et directeur général de Warner Bros, dans une lettre envoyée mardi au conseil d'administration de Paramount.

"Nous continuons à recommander et à nous engager pleinement dans notre transaction avec Netflix."

Les deux géants des médias se disputent le contrôle de Warner Bros, de ses studios de cinéma et de télévision phares et de sa vaste bibliothèque de contenus, dans une compétition qui met en évidence les enjeux élevés d'un paysage du divertissement en mutation rapide.

Si l'opération est couronnée de succès, le candidat sera propriétaire de la vaste bibliothèque de films et de programmes télévisés de Warner Bros, qui comprend des classiques tels que "Casablanca" et "Citizen Kane", ainsi que des films très populaires tels que "Friends" et "Batman".

Warner Bros a indiqué dans sa lettre qu'elle s'attendait à une offre supérieure à 31 dollars par action, d'autant plus qu'un conseiller financier de Paramount l'avait informée oralement que si Warner Bros rouvrait les négociations, Paramount accepterait ce prix, qui n'est pas sa meilleure offre.

"Le temps presse pour Paramount avec cette saga qui s'éternise depuis bien trop longtemps, ce qui n'est dans l'intérêt de personne", a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight. "Pour l'instant, la balle est dans le camp de Paramount"

Les actions de Paramount ont augmenté de 6 %, tandis que Warner Bros Discovery a progressé de 2,3 %. Les actions de Netflix ont baissé de 1,4 %.

L'offre actuelle de Paramount pour l'ensemble de la société s'élève à 108,4 milliards de dollars, tandis que Netflix propose 27,75 dollars par action, soit 82,7 milliards de dollars, pour ses seules activités de studio et de diffusion en continu.

VOTE DES ACTIONNAIRES SUR L'ACCORD AVEC NETFLIX PRÉVU POUR LE 20 MARS

Warner Bros, qui a rejeté les offres de Paramount visant à racheter l'intégralité de la société , s'apprête à voter sur l'offre de Netflix le 20 mars.

La fusion, si elle est approuvée, interviendra après que Warner Bros aura scindé ses activités de câblodistribution Discovery Global, qui comprennent CNN, TLC, Food Network et HGTV, en une société distincte cotée en bourse.

Selon les estimations de Warner Bros, Discovery Global pourrait rapporter entre 1,33 $ et 6,86 $ par action.

La décision de Warner Bros de s'engager avec Paramount marque un tournant pour le studio.

Paramount a déclaré que le conseil d'administration "n'a jamais eu d'échanges significatifs" avec eux sur six offres différentes que les dirigeants ont faites au cours des 12 semaines précédant l'annonce par Warner Bros de l'accord de fusion avec Netflix le 5 décembre. Une offre hostile lancée par Paramount quelques jours plus tard a été rejetée plus tard dans le mois.

LA PRESSION DES ACTIVISTES S'INTENSIFIE

L'offre révisée de Paramount , qui comprenait une garantie personnelle sur 40 milliards de dollars d'actions de la part du fondateur d'Oracle Larry Ellison, père du PDG de Paramount, David Ellison, a été rejetée début janvier .

L'ouverture de négociations avec un soumissionnaire rival intervient également alors que Warner Bros est confronté à la pression croissante de l'investisseur activiste Ancora Holdings, qui a pris une participation dans la société et prévoit de s'opposer à la transaction avec Netflix.

Paramount fait également pression pour ajouter des administrateurs au conseil d'administration de Warner Bros. Matt Halbower, directeur général de Pentwater Capital Management, est un candidat potentiel, a déclaré Halbower la semaine dernière. Pentwater, qui possède environ 50 millions d'actions de Warner Bros, a soutenu l'offre de Paramount.

"Toutes les plaintes importantes que le conseil d'administration de Warner Bros avait formulées à l'encontre de l'offre précédente de Paramount ont été prises en compte", a déclaré Halbower lors d'une interview la semaine dernière.

Pour entamer les négociations avec Paramount, le conseil d'administration de Warner Bros a obtenu une dérogation spéciale de la part de Netflix. En vertu de cet accord, Warner Bros ne peut s'engager avec un soumissionnaire rival que si le conseil d'administration estime que l'offre pourrait être supérieure, ce qui ouvre une brèche juridique permettant des négociations limitées malgré les restrictions imposées.

Netflix a publié un communiqué indiquant que l'accord avait franchi une étape importante, les actionnaires de Warner Bros devant se prononcer le mois prochain sur la fusion.

"Bien que nous soyons convaincus que notre transaction offre une valeur et une certitude supérieures, nous sommes conscients de la distraction continue pour les actionnaires de WBD et l'industrie du divertissement en général, causée par les frasques de PSKY", a déclaré Netflix.

LES PROBLÈMES DE FINANCEMENT ASSOMBRISSENT LA PROPOSITION DE PARAMOUNT

La semaine dernière, Paramount a fait une nouvelle tentative pour convaincre les actionnaires de Warner Bros en améliorant son offre précédente sans augmenter son offre de 30 dollars par action.

Au lieu de cela, Paramount a offert aux actionnaires de WBD des liquidités supplémentaires pour chaque trimestre au cours duquel l'opération ne sera pas conclue après cette année et a accepté de couvrir les frais de rupture de 2,8 milliards de dollars que le propriétaire de HBO devrait à Netflix s'il renonçait à l'opération.

Warner Bros a déclaré que l'accord de fusion modifié avec Paramount ne correspondait toujours pas à ce que son conseil d'administration considérerait comme une proposition supérieure.

L'offre de Paramount laisse encore des questions clés en suspens, notamment celle de savoir qui couvrirait les frais de financement d'un privilège de second rang potentiel de 1,5 milliard de dollars, ce qui se passerait si le financement par emprunt échouait, et si le financement par actions, soutenu par le sponsor principal Larry Ellison, était totalement certain, a écrit le conseil d'administration de Warner Bros.

La lettre précise que si Paramount a fait valoir que les problèmes de financement n'étaient "pas sérieux" étant donné "la richesse personnelle de votre principal sponsor et la crédibilité de vos banques prêteuses", les projets d'accord prévoient que si le financement par emprunt n'est pas disponible, des fonds propres supplémentaires doivent être apportés afin de garantir que la transaction puisse encore être conclue.

Ancora, qui détient une participation de près de 200 millions de dollars, a déclaré la semaine dernière que le conseil d'administration de Warner Bros ne s'était pas suffisamment engagé dans les discussions avec Paramount Skydance au sujet d'une offre rivale portant sur l'ensemble de la société, y compris les actifs câblés tels que CNN et TNT.

L'opération devrait également faire l'objet d'un examen approfondi de la part des autorités réglementaires, qui s'inquiètent des hausses de prix pour les consommateurs et des préjudices potentiels pour les créateurs.

Paramount et Netflix ont déclaré qu'ils étaient en contact avec les autorités de la concurrence du monde entier, y compris le ministère américain de la justice.