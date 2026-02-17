 Aller au contenu principal
Warner Bros progresse après avoir entamé des négociations avec Paramount en vue d'une offre finale
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 13:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

17 février - **Les actions de Warner Bros Discovery WBD.O augmentent de 2,5 % à 28,7 $ avant le marché ** WBD a rejeté la dernière offre de Paramount Skydance

PSKY.O pour la société, mais donne au studio hollywoodien sept jours pour voir s'il peut proposer un meilleur accord pour acheter le propriétaire de HBO Max et de la franchise "Harry Potter"

** Les actions dePSKY ont augmenté d'environ 1,7 %, tandis que Netflix a baissé d'environ 0,3 %

** Paramount a officieusement proposé un prix encore plus élevé, soit 31 dollars par action, selon Warner Bros

** Le soumissionnaire rival a maintenant jusqu'au 23 février pour présenter sa "meilleure et dernière offre", que Netflix est autorisé à égaler selon les termes de l'accord de fusion

** PSKY s'est récemment négocié à 10 fois les bénéfices à venir, contre une moyenne de 11 fois sur 5 ans, ce qui suggère qu'il pourrait être proche de la juste valeur, selon les données de LSEG

** Les actions de PSKY ont baissé de 23% depuis le début de l'année, celles de Netflix de 18% et celles de WBD de ~3%

