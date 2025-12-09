Warner Bros-Le rôle de Kushner dans l'offre de Paramount suscite des questions éthiques-experts

par Jody Godoy

Le rôle de Jared Kushner dans le financement de l'offre de 108 milliards de dollars de Paramount PSKY.O pour Warner Bros Discovery WBD.O fait s'immiscer les intérêts de la famille Trump dans l'une des plus âpres batailles médiatiques depuis des années, soulevant plusieurs questions sur l'influence potentielle du président.

Paramount Skydance PSKY.O a lancé lundi une offre hostile sur Warner Bros Discovery WBD.O , tentant de doubler Netflix

NFLX.O et de créer un géant des médias et des divertissements.

Paramount a précisé que son offre inclut des financements provenant de la société d'investissement Affinity Partners, dirigée par Jared Kushner, ainsi que des fonds souverains saoudien et qatari et de l'Imad Holding Co, détenue par Abou Dhabi.

Donald Trump a déclaré lundi aux journalistes qu'il n'avait pas parlé à Jared Kushner de Warner Bros Discovery, ajoutant que "ni Netflix ni Paramount ne sont (ses) amis". Il avait pourtant affirmé la veille qu'il serait impliqué dans la décision concernant l'acquisition proposée par Netflix des studios et actifs de streaming de Warner Bros.

OPERATIONS SCRUTÉES DE PRÈS

Paramount et Netflix risquent de faire face à un examen antitrust approfondi afin de garantir que consommateurs, concurrents et fournisseurs ne soient pas lésés par une fusion, donnant au gouvernement un rôle clé dans le choix du futur propriétaire de Warner Bros Discovery.

L'ampleur de l'implication de Donald Trump sera un nouveau test sur la manière dont le président — dont les intérêts commerciaux familiaux se sont accrus depuis son retour à la Maison blanche — est prêt à repousser les normes en matière de conflits d'intérêts.

"Si vous enseigniez un cours en école de commerce sur les conflits d'intérêts, ce serait l'exemple parfait", a déclaré Nell Minow, présidente de ValueEdge Advisors, basée à Portland (Maine), ajoutant que Donald Trump devrait se récuser de toute implication dans l'approbation de l'opération.

Les porte-parole de la Maison blanche et d'Affinity Partners n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Bien que les présidents américains soient ne soient pas tenus de respecter de la loi fédérale sur les conflits d'intérêts, "en général, nous voyons les présidents se séparer de leurs propres affaires et faire tout leur possible pour ne pas s'impliquer dans les activités de leur famille afin d'éviter que les Américains ne remettent en question leurs actions", a rappelé Jordan Libowitz, de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington.

L'unité antitrust du département de la Justice examinera l'accord final pour Warner Bros Discovery afin de s'assurer qu'il ne nuise pas à la concurrence sur le marché des médias, tout en maintenant des prix abordables pour les consommateurs et en garantissant un marché équitable pour les annonceurs.

PAS UNE PREMIÈRE

Jared Kushner a été conseiller à la Maison blanche durant le premier mandat de Donald Trump et continue de s'impliquer dans la politique au Moyen-Orient pendant le second, bien qu'il n'ait pas de titre officiel.

Des interrogations sur les bénéfices que Jared Kushner pourrait tirer de la présidence de son beau-père ont déjà été soulevées.

Donald Trump a proposé cette année que les États-Unis "nettoient" la bande de Gaza ravagée par la guerre pour en faire une station balnéaire internationale, reprenant une idée évoquée par Jared Kushner, ancien promoteur immobilier à New York.

Affinity Partners a bénéficié d'un afflux de capitaux en provenance d'investisseurs du Moyen-Orient l'an dernier, alors que Donald Trump cherchait à se faire réélire.

"La frontière floue entre la gestion du gouvernement et les intérêts commerciaux familiaux s'élargit chaque jour", a déclaré Scott Amey, conseiller juridique du Project On Government Oversight, une organisation indépendante et non partisane basée à Washington dont la mission est de surveiller le gouvernement fédéral américain

Donald Trump devrait "éviter de dire ou de faire quoi que ce soit lié à la potentielle opération Warner Bros, et se tenir à l'écart de toute allégation selon laquelle il chercherait à aider son gendre, lié à Paramount", a ajouté Scott Amey.

Tous les actifs de Donald Trump — immobilier, golf, médias et autres — sont placés dans une fiducie gérée par ses enfants. Mais il pourra les récupérer une fois sorti de ses fonctions, profitant ainsi de la création de richesse en cours.

(Jody Godoy à New York, avec la contribution de Michelle Price; version française Nicolas Delame; édité par Augustin Turpin)