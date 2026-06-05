Warner Bros et Paramount en baisse après que Reuters a rapporté que certains États américains s'apprêtaient à bloquer la fusion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 juin - ** Les actions des géants des médias Paramount Skydance PSKY.O et Warner Bros Discovery WBD.O chutent après
queReuters a rapporté qu'un groupe d'États américains s'apprête à intenter une action en justice pour bloquer l'acquisition de WBD par PSKY, d'un montant de 110 milliards de dollars
** WBD recule de 3 % à 26,28 $; PSKY prolonge ses pertes et chute de 7 % à 9,89 $
** Le groupe d'États américains comprend la Californie et New York
** On ne savait pas immédiatement quels autres États se joindraient à l'action en justice
** Compte tenu des fluctuations de la séance, PSKY affiche une baisse de 26 % depuis le début de l'année, tandis que WBD a chuté de 9 %
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