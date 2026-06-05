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Warner Bros et Paramount en baisse après que Reuters a rapporté que certains États américains s'apprêtaient à bloquer la fusion
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 20:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 juin - ** Les actions des géants des médias Paramount Skydance PSKY.O et Warner Bros Discovery WBD.O chutent après

queReuters a rapporté qu'un groupe d'États américains s'apprête à intenter une action en justice pour bloquer l'acquisition de WBD par PSKY, d'un montant de 110 milliards de dollars

** WBD recule de 3 % à 26,28 $; PSKY prolonge ses pertes et chute de 7 % à 9,89 $

** Le groupe d'États américains comprend la Californie et New York

** On ne savait pas immédiatement quels autres États se joindraient à l'action en justice

** Compte tenu des fluctuations de la séance, PSKY affiche une baisse de 26 % depuis le début de l'année, tandis que WBD a chuté de 9 %

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
10,1601 USD NASDAQ -4,87%
WARNER BROS RG-A
25,9900 USD NASDAQ -3,74%
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