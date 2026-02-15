Warner Bros envisage de rouvrir les négociations avec son prétendant Paramount-presse

Warner Bros Discovery WBD.O envisage de rouvrir les négociations avec son rival Paramount Skydance PSKY.O après avoir reçu la dernière offre d'achat de celui-ci, rapporte l'agence Bloomberg dimanche, citant des sources proches du dossier.

Les membres du conseil d'administration de Warner Bros discutent actuellement pour savoir si Paramount pourrait proposer un accord plus avantageux, selon Bloomberg.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations dans l'immédiat.

Warner Bros Discovery fait l'objet d'une bataille entre Paramount et Netflix pour la reprise de ses activités. Son conseil d'administration a approuvé l'offre de Netflix mais Paramount veut forcer le studio hollywoodien à revenir à la table des négociations.

Paramount a annoncé mardi avoir amélioré son offre d'achat, en ajoutant un paiement supplémentaire pour chaque trimestre où la proposition concurrente déposée par Netflix ne serait pas finalisée et en acceptant de couvrir les frais de résiliation que le propriétaire de HBO devrait verser si cet accord échouait.

(Rédigé par Chandni Shah à Bangalore, version française Benjamin Mallet)