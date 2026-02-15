 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Warner Bros envisage de rouvrir les négociations avec son prétendant Paramount-presse
information fournie par Reuters 15/02/2026 à 21:46

Warner Bros Discovery WBD.O envisage de rouvrir les négociations avec son rival Paramount Skydance PSKY.O après avoir reçu la dernière offre d'achat de celui-ci, rapporte l'agence Bloomberg dimanche, citant des sources proches du dossier.

Les membres du conseil d'administration de Warner Bros discutent actuellement pour savoir si Paramount pourrait proposer un accord plus avantageux, selon Bloomberg.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations dans l'immédiat.

Warner Bros Discovery fait l'objet d'une bataille entre Paramount et Netflix pour la reprise de ses activités. Son conseil d'administration a approuvé l'offre de Netflix mais Paramount veut forcer le studio hollywoodien à revenir à la table des négociations.

Paramount a annoncé mardi avoir amélioré son offre d'achat, en ajoutant un paiement supplémentaire pour chaque trimestre où la proposition concurrente déposée par Netflix ne serait pas finalisée et en acceptant de couvrir les frais de résiliation que le propriétaire de HBO devrait verser si cet accord échouait.

(Rédigé par Chandni Shah à Bangalore, version française Benjamin Mallet)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

NETFLIX
76,8550 USD NASDAQ +1,31%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
10,3200 USD NASDAQ +0,68%
WARNER BROS RG-A
27,9750 USD NASDAQ -0,48%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank