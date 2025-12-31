 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Warner Bros Discovery surpasse ses pairs au cours d'une année mouvementée pour les valeurs médiatiques
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 15:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les actions de Warner Bros Discovery WBD.O devraient augmenter de 173,8 % cette année, soit la plus forte croissance depuis le début de l'année en quatre ans, alimentée par une guerre d'enchères pour l'acquisition de la société impliquant Netflix NFLX.O et Paramount Skydance

PSKY.O .

** WBD se restructure dans un contexte de déclin de la télévision linéaire

** NFLX ne gagne que 5,2% en 2025 après avoir augmenté de ~85% en 2024; WBD a choisi Co comme offre gagnante

** PSKY a gagné 29,2% cette année après avoir conclu sa fusion de 8,4 milliards de dollars avec Skydance Media en août

** Comcast CMCSA.O a chuté de 20 % en 2025, en raison de l'augmentation des pertes de clients à large bande tandis que la société se sépare de la majeure partie de ses réseaux de télévision par câble dans Versant Media d'ici le début de 2026

** L'action de Walt Disney DIS.N a gagné 3,1% cette année après avoir augmenté de 23,3% en 2024 ** Fox Corp FOXA.O a augmenté de 51,7% cette année; Co a finalisé la longue bataille juridique de la famille Murdoch

** L'indice de référence S&P 500 .SPX a gagné ~17% cette année

Valeurs associées

COMCAST-A
29,8700 USD NASDAQ -0,33%
FOX RG-A
73,5800 USD NASDAQ -0,16%
NETFLIX
93,3000 USD NASDAQ -0,51%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
13,4640 USD NASDAQ -0,34%
S&P 500 INDEX
6 883,68 Pts CBOE -0,18%
WALT DISNEY
114,050 USD NYSE -0,66%
WARNER BROS RG-A
28,8350 USD NASDAQ -0,36%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank