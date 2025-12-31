Warner Bros Discovery surpasse ses pairs au cours d'une année mouvementée pour les valeurs médiatiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les actions de Warner Bros Discovery WBD.O devraient augmenter de 173,8 % cette année, soit la plus forte croissance depuis le début de l'année en quatre ans, alimentée par une guerre d'enchères pour l'acquisition de la société impliquant Netflix NFLX.O et Paramount Skydance

PSKY.O .

** WBD se restructure dans un contexte de déclin de la télévision linéaire

** NFLX ne gagne que 5,2% en 2025 après avoir augmenté de ~85% en 2024; WBD a choisi Co comme offre gagnante

** PSKY a gagné 29,2% cette année après avoir conclu sa fusion de 8,4 milliards de dollars avec Skydance Media en août

** Comcast CMCSA.O a chuté de 20 % en 2025, en raison de l'augmentation des pertes de clients à large bande tandis que la société se sépare de la majeure partie de ses réseaux de télévision par câble dans Versant Media d'ici le début de 2026

** L'action de Walt Disney DIS.N a gagné 3,1% cette année après avoir augmenté de 23,3% en 2024 ** Fox Corp FOXA.O a augmenté de 51,7% cette année; Co a finalisé la longue bataille juridique de la famille Murdoch

** L'indice de référence S&P 500 .SPX a gagné ~17% cette année