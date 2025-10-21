Warner Bros Discovery rejette l'offre de Paramount, selon une source, et la société réfléchit à des options de vente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Remaniement avec des détails provenant d'une source selon laquelle le conseil d'administration de Warner Bros Discovery a rejeté une nouvelle offre de Paramount, paragraphes 1-4 et 9)

WBD rejette l'offre de Paramount, qui s'élève à près de 24 dollars par action, selon la source

L'acheteur potentiel pourrait également devoir reprendre la dette de 35 milliards de dollars de WBD

Les actions de WBD augmentent de 11 %

par Harshita Mary Varghese, Jaspreet Singh et Dawn Chmielewski

Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery WBD.O a rejeté mardi une offre de près de 60 milliards de dollars de Paramount Skydance PSKY.O , selon une source, et la société a annoncé qu'elle explorerait ses options pour la vente de la société.

Reuters a rapporté en exclusivité que le conseil d'administration de la société avait rejeté une offre essentiellement en numéraire de près de 24 dollars par action pour la société, dont les actifs comprennent les studios de cinéma et de télévision Warner Bros, son réseau CNN et d'autres réseaux de télévision par câble, ainsi que son service de diffusion en continu HBO Max, selon une source familière de l'affaire.

Les actions de la société ont clôturé en hausse de 11 % mardi.

Warner Bros et Paramount se sont refusés à tout commentaire.

Comcast CMCSA.O est susceptible d'examiner les actifs de la société de médias, a déclaré une autre source à Reuters mardi. Netflix NFLX.O fait également partie des parties intéressées, a rapporté CNBC, à la suite d'informations antérieures selon lesquelles le directeur général de Paramount Skydance, David Ellison, était également en pourparlers pour acquérir l'ensemble de la société.

Warner Bros - le studio derrière les franchises cinématographiques "Harry Potter" et DC Comics - a annoncé en juin son intention de se scinder en deux unités, l'une centrée sur le studio et l'autre sur le câble, d'ici l'année prochaine, afin de séparer son activité de streaming en pleine croissance de son unité de réseau câblé en perte de vitesse.

Le conseil d'administration envisagera une série d'options, notamment la séparation prévue, un accord pour l'ensemble de la société ou des transactions séparées pour les activités de Warner Bros ou de Discovery Global, a déclaré la société mardi.

Il envisage également une structure de séparation alternative qui permettrait une fusion de Warner Bros et une scission de Discovery Global.

UNE VENTE POURRAIT REMODELER LE PAYSAGE MÉDIATIQUE

Une vente ou une scission serait l'un des moments les plus importants pour le secteur des médias. La diffusion en continu a fondamentalement transformé le secteur, en volant l'audience des émissions de télévision traditionnelles et en sapant les recettes publicitaires.

Tout accord concernant Warner Bros Discovery donnerait à l'acheteur le contrôle d'un grand studio et d'un service de diffusion en continu de premier plan, mais l'obligerait également à assumer la dette de l'entreprise, qui s'élève à environ 35 milliards de dollars.

Les actions de WBD, dont l'évaluation boursière s'élève à 45,36 milliards de dollars, ont bondi de plus de 46 % depuis le début du mois de septembre, lorsque des informations sur l'intérêt de Paramount pour la société ont fait surface.

"Paramount est le plus susceptible d'acheter la société. Pour Netflix, un achat serait plus logique après la scission prévue, car le studio aurait une grande valeur pour Netflix, mais pas les chaînes de télévision", a déclaré Ross Benes, analyste principal chez eMarketer.

La société a déjà rejeté une première offre de Paramount parce que l'offre d'environ 20 dollars par action était trop basse, ont déclaré deux sources à Reuters.

Jessica Reif Ehrlich, analyste chez Bank of America, a estimé que l'ensemble de la société valait 30 dollars par action, compte tenu de ses actifs, et a fait remarquer que WBD ne commentait pas les offres.

"Compte tenu de la richesse de la propriété intellectuelle de la société (Harry Potter, DC, Lord of the Rings, Game of Thrones, etc.) et de sa solide bibliothèque, nous continuons à penser que Warner Bros est une cible d'acquisition potentielle extrêmement attrayante", a-t-elle écrit dans une note à l'intention des investisseurs. Comcast CMCSA.O est en train de se séparer de ses chaînes câblées NBCUniversal, y compris USA Network et CNBC, pour créer une nouvelle société appelée Versant dans le courant de l'année.

"Les prétendants potentiels de WBD, y compris Paramount, Comcast, Netflix, Amazon et Apple, pourraient voir l'intérêt d'acquérir la totalité de WBD plutôt que d'attendre d'acheter seulement les actifs de streaming et de studios", a déclaré Seth Shafer, analyste principal chez S&P Global Market Intelligence Kagan.

Netflix n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

LES AMBITIONS DE LA FAMILLE ELLISON

Les avancées de Skydance peu après l'acquisition de Paramount témoignent de l'appétit vorace de la famille Ellison pour dominer le paysage médiatique mondial dans le cadre d'un régime réglementaire favorable aux États-Unis.

Les analystes estiment que les poches profondes de David Ellison - soutenues par son père, le cofondateur d'Oracle et deuxième personne la plus riche du monde, Larry Ellison - lui donnent la puissance de feu nécessaire pour prendre le risque.

Les liens étroits qu'entretient l'aîné des Ellison avec le président américain Donald Trump pourraient également aplanir les obstacles réglementaires et éviter l'examen minutieux qui accompagnerait habituellement une telle fusion, selon les analystes.