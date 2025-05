Warner Bros Discovery redonne vie à la marque HBO Max dans le cadre d'une campagne mondiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Warner Bros Discovery WBD.O a décidé de revenir en arrière sur l'image de marque de Max, en réintroduisant le nom HBO qu'elle avait supprimé du service de streaming il y a deux ans.

La société rebaptisera sa plateforme de streaming HBO Max cet été, en pariant sur le fait que la réputation mondiale de la marque emblématique stimulera la croissance du nombre d'abonnés au fur et à mesure de son expansion internationale.

Le retour à HBO Max marque également une "promesse implicite" de la part de la société de fournir un contenu unique et de qualité supérieure, a déclaré Warner Bros Discovery mercredi. Connue pour ses programmes haut de gamme, HBO diffuse certaines des séries les plus populaires et les plus acclamées par la critique, notamment "Game of Thrones", "The Sopranos" et "True Detective".

"Aujourd'hui, nous ramenons HBO, la marque qui représente la plus haute qualité dans les médias, afin d'accélérer encore cette croissance dans les années à venir", a déclaré la directrice générale David Zaslav mercredi.

La décision de Warner Bros Discovery de supprimer HBO de HBO Max en 2023 fait suite à sa décision de fusionner les fictions de HBO et le contenu de Warner Bros sur des franchises de premier plan comme "Harry Potter" et "Batman" de DC avec la bibliothèque de contenu de Discovery - dont une grande partie concerne l'alimentation, la maison et le contenu sur les modes de vie.

L'objectif était d'offrir un produit de consommation plus attrayant et de fidéliser les téléspectateurs qui achetaient généralement un abonnement à HBO Max pour regarder une série et l'annulaient après la finale.

Mais le public a fortement réagi à cette initiative.

Même Ted Sarandos, codirecteur général de Netflix NFLX.O , leader du secteur de la diffusion en continu, a qualifié cette décision de surprenante. "Je n'aurais jamais imaginé que HBO s'en irait. Ils ont consacré tous leurs efforts à une seule chose qu'ils peuvent dire au consommateur: ce devrait être HBO", a-t-il déclaré dans une interview accordée à Variety au début de l'année.