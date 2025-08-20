Afghanistan: 78 morts dans l'accident d'un car transportant des migrants de retour d'Iran

Une grue soulève l'épave d'un bus après un accident meurtrier dans le district de Guzara, dans la province d'Hérat, le 20 août 2025 en Afghanistan ( AFP / Mohsen KARIMI )

Près de 80 personnes, dont une majorité de migrants de retour d'Iran, ont péri mardi soir dans l'un des plus graves accidents de la route des dernières années en Afghanistan.

Un autocar est entré "violemment" en collision avec une moto et un camion qui transportait du carburant, provoquant un incendie, a indiqué la police du district de Guzara, dans l'ouest frontalier de l'Iran, accusant le conducteur de l'autocar de "vitesse excessive" et de "négligences".

Le dernier bilan communiqué mercredi par l'armée fait état de 78 morts, après que deux des trois survivants recensés ont succombé à leurs blessures.

Les forces de sécurité locales estiment que 17 à 19 des victimes étaient des enfants, d'après différents bilans provisoires.

Sur les lieux de l'accident, près de la ville de Hérat, un correspondant de l'AFP a vu la carcasse entièrement calcinée de l'autocar quelques heures après l'accident, ainsi que les débris des deux autres véhicules.

"Il y avait un grand feu, les pompiers ont mis deux heures à arriver", a déclaré à l'AFP Akbar Tawakoli, un témoin de 34 ans. "Beaucoup de gens criaient mais on ne pouvait pas s'approcher à 50 mètres pour sauver qui que ce soit".

Il s'agit de l'un des accidents de la route les plus meurtriers des dernières années, d'après l'agence de presse officielle Bakhtar.

- Dépouilles calcinées -

"Quand nous avons vu que toutes les dépouilles étaient calcinées, que personne ne pouvait être sauvé, j'étais très attristé car la plupart des passagers de l'autocar étaient des enfants et des femmes", a indiqué à l'AFP un autre témoin, Abdallah, 25 ans, sans patronyme.

Les dépouilles ne sont pas identifiables, a regretté le médecin-chef de l'hôpital militaire Al-Farouq, Mohammed Janane Moqadas.

Le gouvernement taliban a fait part de sa "grande tristesse" et appelé les "autorités de transport compétentes à rassembler promptement les informations concernant cet accident", d'après un communiqué publié par son porte-parole, Zabihullah Mujahid.

L'autocar transportait des Afghans récemment revenus d'Iran vers Kaboul, à plus de 1.000 km de là, a déclaré le porte-parole du gouverneur provincial, Mohammad Yousuf Saeedi, à l'AFP.

"Tous les passagers étaient des migrants qui étaient montés à bord du véhicule à Islam Qala", un poste-frontière avec l'Iran, a-t-il ajouté.

L'Iran a donné jusqu'au début septembre aux quatre millions d'Afghans sans-papiers présents sur son territoire pour rentrer dans leur pays.

Des dizaines de milliers de personnes traversent la frontière chaque jour, dont de nombreux enfants, souvent dans le plus grand dénuement, d'après l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Les accidents de la route sont fréquents en Afghanistan, en partie à cause du mauvais état des routes après des décennies de conflit, de la conduite dangereuse des automobilistes et du manque de réglementation.

En décembre, deux accidents d'autocars impliquant un camion-citerne et un camion sur une route traversant le centre du pays avaient fait au moins 52 morts.