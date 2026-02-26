Warner Bros. Discovery publie des trimestriels en baisse, mais évite le sujet Paramount/Netflix
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 17:44
Warner Bros. Discovery, le propriétaire entre autres des chaînes de télévision CNN, Eurosport et Cartoon Network, a publié jeudi des résultats en net repli au titre du 4ème trimestre, la chute des revenus de sa branche de studios l'ayant plus qu'emporté sur la hausse des abonnements "streaming" de sa chaîne HBO.
Son chiffre d'affaires a atteint 9,46 milliards de dollars sur les trois derniers mois de l'année, soit une baisse de 6% par rapport aux 10,03 milliards de l'an dernier. Hors effets de changes, le chiffre d'affaires s'inscrit en repli de 7%.
Le ciné en berne, mais le streaming tient bon
Dans son communiqué, le groupe de médias américain indique que le chiffre d'affaires de sa division de studios a diminué de 14% hors effets de changes, à 3,18 milliards, en raison de l'absence de sorties en salles notables au cours du trimestre.
Ceux issus du streaming ont cependant augmenté de 5% en données publiées, pour atteindre 2,79 milliards de dollars, dont une croissance de 4% à changes constants.
Les revenus publicitaires issus des chaînes câblées comme Discovery Channel, CNN, DC, TNT Sports, Eurosport, Investigation Discovery ou TLC s'inscrivent pour leur part en diminution de 7% à 1,70 milliard sur le trimestre.
Au final, son bénéfice opérationnel (Ebitda) ajusté a chuté de 19% (-20% à taux de changes neutres) pour s'établir à 2,22 milliards de dollars.
Silence radio sur le dossier brûlant Paramount/Netflix
WBD n'est pas revenu, en revanche, sur la bataille que se livrent actuellement Paramount et Netflix pour tenter de l'acquérir.
Son conseil d'administration de WBD avait cependant franchi une étape décisive dans le dossier hier en déclarant que l'offre révisée de Paramount Skydance (PSKY) était susceptible de mener raisonnablement à une "proposition supérieure" par rapport à celle du géant de la vidéo à la demande.
La proposition déposée par PSKY se montre particulièrement agressive : elle propose un rachat en numéraire à 31 dollars l'action, s'engage à couvrir l'indemnité de rupture de 2,8 milliards de dollars à verser éventuellement à Netflix et prévoit une garantie colossale de sept milliards de dollars en cas de blocage des autorités de régulation.
Malgré ces développements, le conseil de WBD maintient pour l'heure sa recommandation en faveur de l'offre de Netflix. S'il devait finir par manifester sa préférence pour l'offre de Paramount, Netflix disposerait alors de quatre jours ouvrables pour surenchérir et tenter de sauver l'opération.
A Wall Street, l'action Warner Bros. Discovery reculait de 0,1% jeudi matin dans le sillage de la publication de ces résultats trimestriels. Elle progresse de 0,1% depuis le 1er janvier, mais s'envole de 175% sur les 12 mois écoulés.
Valeurs associées
|28,8950 USD
|NASDAQ
|-0,02%
