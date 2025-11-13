Warner Bros Discovery progresse ; la société modifie le contrat de travail du directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 novembre - ** Les actions de Warner Bros Discovery WBD.O ont augmenté de 3,1 % à 22,83 $ dans les échanges prolongés
** La société déclare qu'elle a convenu avec le directeur général David Zaslav de modifier son contrat d'emploi dans le cadre de son examen stratégique en cours, entrepris après l'intérêt non sollicité de plusieurs parties
** En vertu des modifications, WBD prolonge le mandat de David Zaslav jusqu'en 2030 au cas où il n'y aurait pas de séparation
** L'action a plus que doublé depuis le début de l'année
