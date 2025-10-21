Warner Bros Discovery envisage une possible mise en vente

(AOF) - Warner Bros Discovery flambe de 9,42% à 20,04 dollars. Le géant américain du divertissement a a entamé un examen des alternatives stratégiques et a déclaré envisager la possibilité de se mettre en vente, en raison de l'intérêt manifesté par plusieurs acheteurs potentiels. Netflix et Comcast font partie des parties intéressées, a rapporté CNBC ce mardi.

Warner Bros Discovery - qui abrite CNN, HBO Max et la franchise "Harry Potter" - a annoncé en juin son intention de scinder ses unités Warner Bros et Discovery Global d'ici à l'année prochaine, afin de séparer son activité de diffusion en continu, en pleine croissance, de son ancienne unité de réseau câblé, à la croissance plus lente.

