 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 263,00
+0,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Warner Bros Discovery envisage une possible mise en vente
information fournie par AOF 21/10/2025 à 17:01

(AOF) - Warner Bros Discovery flambe de 9,42% à 20,04 dollars. Le géant américain du divertissement a a entamé un examen des alternatives stratégiques et a déclaré envisager la possibilité de se mettre en vente, en raison de l'intérêt manifesté par plusieurs acheteurs potentiels. Netflix et Comcast font partie des parties intéressées, a rapporté CNBC ce mardi.

Warner Bros Discovery - qui abrite CNN, HBO Max et la franchise "Harry Potter" - a annoncé en juin son intention de scinder ses unités Warner Bros et Discovery Global d'ici à l'année prochaine, afin de séparer son activité de diffusion en continu, en pleine croissance, de son ancienne unité de réseau câblé, à la croissance plus lente.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

WARNER BROS RG-A
20,2300 USD NASDAQ +10,43%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank