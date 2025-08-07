Warner Bros Discovery dépasse les estimations de recettes pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Warner Bros Discovery WBD.O a dépassé les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires trimestriel jeudi, grâce à l'expansion internationale de HBO Max et à des sorties de films à succès, notamment le film "A Minecraft Movie", qui a réalisé les meilleures recettes aux États-Unis.

La société, qui se restructure en Warner Bros, centrée sur les studios, et Discovery Global, centrée sur le câble, a déclaré un chiffre d'affaires de 9,81 milliards de dollars pour le deuxième trimestre. Les analystes s'attendaient à 9,76 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.