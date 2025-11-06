 Aller au contenu principal
Warner Bros Discovery déçoit au troisième trimestre
information fournie par AOF 06/11/2025 à 14:19

(AOF) - Warner Bros Discovery, dont l'action se replie de 1% en avant-Bourse, a manqué les attentes au troisième trimestre. Les recettes totales ont chuté de 6 % pour atteindre 9,05 milliards de dollars, contre un consensus de 9,15 milliards de dollars. La firme américaine a déclaré une perte de 6 cents par action, contre un bénéfice net de 5 cents un an plus tôt et une prévision de 4 cents. WBD a enregistré 2,3 millions de nouveaux abonnés au streaming dans le monde sur la période, contre 2,75 millions attendus.

La firme américaine est pénalisée par la croissance faible son activité de streaming et le déclin persistant de son activité de télévision par câble.

WBD s'attend à ce que le premier semestre 2026 subisse un impact encore plus marqué.

Valeurs associées

WARNER BROS RG-A
22,7600 USD NASDAQ 0,00%
