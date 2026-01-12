Warner Bros Discovery chute suite à la plainte déposée par Paramount Skydance

12 janvier - ** Les actions de Warner Bros Discovery WBD.O chutent de 1,2 % à 28,54 $

** Paramount Skydance PSKY.O intente une action en justice pour obtenir plus d'informations sur l'offre concurrente de 82,7 milliards de dollars de Netflix NFLX.O pour WBD

** PSKY a l'intention de proposer des administrateurs à l'assemblée annuelle des actionnaires de WBD

** PSKY en baisse de 0,4 %; NFLX en hausse d'environ 1 %

** En 2025, WBD a plus que doublé, PSKY a gagné 28,1 % et NFLX a gagné 5,2 %