Warner Bros Discovery a rejeté une offre de rachat par Paramount Skydance-source
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 21:17

par Dawn Chmielewski

Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery WBD.O a rejeté mardi matin une offre de rachat transmise par Paramount Skydance

PSKY.O , qui proposait près de 24 dollars par action, a déclaré à Reuters une personne au fait de la question.

Cette offre valorise à un peu moins de 60 milliards de dollars le géant américain du divertissement, qui détient notamment le studio éponyme de production cinématographique et les chaînes de télévision CNN et HBO.

Ni Warner Bros Discovery, ni Paramount n'ont souhaité effectuer de commentaires à propos de cette offre.

(Dawn Chmielewski; version française Jean Terzian)

