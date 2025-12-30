Warner Bros devrait rejeter la dernière offre hostile de Paramount, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouveau tout au long, ajoute des informations d'une personne familière avec l'affaire, des détails sur le moment d'une décision et le contexte) par Dawn Chmielewski

Warner Bros Discovery WBD.O va probablement rejeter l'offre hostile modifiée de Paramount Skydance PSKY.O de 108,4 milliards de dollars pour le célèbre studio hollywoodien, malgré une garantie personnelle du milliardaire Larry Ellison soutenant l'offre du géant des médias, selon une personne familière de l'affaire.

Le conseil d'administration n'a pas encore pris de décision définitive, mais devrait se réunir la semaine prochaine, a déclaré cette personne, qui a requis l'anonymat pour discuter des délibérations internes.

Warner Bros et Paramount ont refusé de commenter la position du conseil d'administration, rapportée plus tôt par CNBC.

Cette décision pourrait permettre à Warner Bros de poursuivre un accord rival en numéraire et en actions avec Netflix NFLX.O , malgré la tentative de Paramount d'adoucir son offre.

Ellison, dont le fils David est président-directeur général de Paramount, a personnellement garanti les actions qui sous-tendent l' offre, dans l'espoir d'apaiser les doutes qui avaient entaché sa précédente proposition.

La société n'a pas revu à la hausse son offre de 30 dollars par action en numéraire, mais elle a augmenté ses frais de résiliation réglementaire pour s'aligner sur Netflix et a prolongé la date limite de son offre publique d'achat.

L'offre de Netflix, d'un montant de 82,7 milliards de dollars, bien qu'inférieure en valeur nominale, offre une structure de financement plus claire et moins de risques d'exécution, selon les analystes.

Selon les termes de cet accord, Warner Bros devrait payer une indemnité de rupture de 2,8 milliards de dollars si elle renonce à l'accord avec Netflix.

Harris Oakmark, cinquième investisseur de Warner Bros avec 96 millions d'actions, a déclaré que l'offre révisée n'était pas "suffisante", , et a noté qu'elle ne suffisait pas à couvrir l'indemnité de rupture .

Paramount a fait valoir que son offre se heurterait à moins d'obstacles réglementaires. Une entité combinée Paramount-Warner Bros créerait un studio plus grand que le leader du secteur, Disney, et fusionnerait deux grands opérateurs de télévision.

Le conseil d'administration de Warner Bros a précédemment invité les actionnaires à rejeter l'offre de 108,4 milliards de dollars présentée par Paramount pour l'ensemble de la société, y compris ses actifs dans le domaine de la télévision par câble, en invoquant des problèmes de financement et l'absence d'une garantie totale de la part de la famille Ellison.

Paramount a fait valoir que son offre était plus à l'épreuve du marché que la proposition de Netflix (82,7 milliards de dollars), dont la valeur a fluctué en fonction du cours de l'action Netflix.

Les législateurs des deux partis se sont inquiétés de la poursuite de la consolidation dans le secteur des médias. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il avait l'intention de s'exprimer sur cette acquisition historique.