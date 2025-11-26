Warner Bros appelle les acheteurs potentiels à améliorer leurs offres

(AOF) - Warner Bros a demandé à ses acheteurs potentiels de soumettre des offres améliorées avant le 1er décembre, ont fait savoir deux sources proches du dossier à Reuters. Le mois dernier, le géant américain du divertissement avait reçu des offres d'achat préliminaires émanant de Paramount Skydance, Comcast et Netflix. Warner Bros Discovery, qui abrite CNN, HBO Max et la franchise "Harry Potter", a annoncé son intention de se scinder en deux entités distinctes, l'une regroupant ses studios et ses activités de streaming, l'autre ses réseaux de télévision par câble.
