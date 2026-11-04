Warburg Pincus soumet une offre révisée à la société australienne Ingenia après qu'AVID a égalé son offre

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Le groupe australien Ingenia Communities Group INA.AX a annoncé mercredi avoir reçu une offre publique d'achat révisée de la part de Warburg Pincus, après qu'AVID Property Group eut égalé l'offre de la société américaine.

Voici quelques détails:

* Selon la nouvelle proposition reçue le 3 novembre, Warburg Pincus souhaite modifier l'acte de procédure afin de permettre à un soumissionnaire concurrent de conserver son accès à la due diligence pendant 4 jours après avoir soumis une proposition équivalente

* La proposition révisée est subordonnée à la réintégration immédiate par Ingenia de l'accès à la due diligence pour Warburg Pincus et ses co-investisseurs

* La proposition repose également sur la résiliation par le promoteur immobilier de l’acte de procédure conclu avec le promoteur immobilier AVID, basé à Sydney, puis sur la signature d’un acte de procédure révisé avec Warburg Pincus au plus tard le 6 novembre

* Toutes les autres conditions de la proposition modifiée, y compris le prix, restent inchangées par rapport à la proposition de Warburg Pincus du 28 octobre

* Toutefois, Ingenia a déclaré que l’accès de Warburg Pincus à la diligence raisonnable restait résilié, son conseil d’administration n’ayant pas jugé la nouvelle proposition de Warburg Pincus supérieure à l’acte de procédure d’AVID daté du 2 novembre

* AVID a relevé lundi son offre de 5,40 à 5,50 dollars australiens par action, s'alignant ainsi sur la quatrième offre améliorée de Warburg Pincus pour Ingenia, faite le 28 octobre