Warburg Pincus serait sur le point de conclure un accord de près de 7 milliards de dollars avec PANTHERx Rare, selon le WSJ

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La société de capital-investissement Warburg Pincus serait sur le point de conclure un accord en vue d'acquérir la société de pharmacie spécialisée PANTHERx Rare pour plus de 7 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté vendredi le Wall Street Journal , citant des sources proches du dossier.

Warburg s'associe à l'Abu Dhabi Investment Authority pour cette acquisition, précise l'article.

Un accord pourrait être conclu prochainement, ont déclaré ces sources, tout en précisant que rien n'était encore définitif et que le calendrier pouvait encore être repoussé, a rapporté le WSJ.

Basée à Pittsburgh, PANTHERx est spécialisée dans la fourniture de médicaments et de services d’accompagnement aux patients atteints de maladies rares et orphelines. La société appartient à un groupe d’investisseurs dont fait partie la société de capital-investissement General Atlantic.

Centene CNC.N a racheté PANTHERx en 2020 avant de revendre cette pharmacie spécialisée dans les maladies rares en 2022 à un consortium comprenant General Atlantic, Nautic Partners et The Vistria Group pour un montant non divulgué, l’assureur ayant rationalisé ses activités afin de se concentrer sur son cœur de métier, l’assurance santé.

Cette acquisition potentielle intervient alors que les sociétés de capital-investissement cherchent à intensifier leurs opérations, face à un arriéré de sociétés de leur portefeuille en attente d’une sortie.

Warburg, qui gère plus de 100 milliards de dollars d’actifs, détient plusieurs participations dans le secteur de la santé, notamment le centre de recherche sur le cancer START Center for Cancer Research et le laboratoire pharmaceutique Simtra BioPharma Solutions, selon le WSJ.

Warburg Pincus n’a pas souhaité faire de commentaire, tandis que PANTHERx n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.