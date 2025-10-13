Warburg Pincus rachète l'entreprise allemande PSI pour plus de 700 millions d'euros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de PSI ont bondi de près de 11 % après l'annonce du rachat vendredi

Warburg Pincus maintiendra la structure de gestion du PSI

E.ON conservera sa participation et soutiendra le PSI en tant qu'investisseur stratégique

(Article remanié en fonction de la déclaration de l'entreprise)

La société de capital-investissement Warburg Pincus prévoit d'acheter la société allemande de logiciels PSI Software PSAGn.DE pour plus de 700 millions d'euros (813,26 millions de dollars), ont déclaré les entreprises lundi.

Reuters avait d'abord fait état de l'im minenced'un rachat de PSI vendredi et de l' offre de Warburg Pincus pour la société de logiciels dimanche.

Les logiciels de PSI aident à gérer les réseaux de transport d'électricité et de gaz ainsi que les usines. L'entreprise se remet d'une cyberattaque survenue l'année dernière et a confirmé vendredi qu'elle était en pourparlers pour se vendre à la suite du rapport de Reuters.

Son action a bondi de près de 11 % vendredi après la publication de l'information et a clôturé à 33,2 euros par action.

L'opération de Warburg Pincus valorisera PSI à 45 euros par action, soit une prime d'environ 50 % par rapport au cours de clôture de l'éditeur de logiciels jeudi.

PSI a déclaré que son conseil d'administration soutenait l'offre de Warburg Pincus et avait l'intention de la recommander à ses actionnaires. PSI prévoit de se retirer de la bourse allemande après la conclusion de l'opération.

PSI a ajouté que Warburg Pincus maintiendrait la structure de gestion de la société et son siège à Berlin.

Warburg Pincus a signé des accords pour environ 28,5 % du capital de PSI avec ses actionnaires de référence, a déclaré PSI. Le communiqué précise qu'un actionnaire de référence dont le nom n'a pas été révélé réinvestira en partie le produit de sa vente avec Warburg Pincus dans la structure de détention du PSI.

Norman Rentrop, homme d'affaires allemand et éditeur de bulletins d'information, est le principal actionnaire de PSI avec une participation de 23 %, tandis que l'entreprise allemande de services publics E.ON EONGn.DE est son deuxième investisseur avec environ 18 %.

E.ON conservera sa participation dans le PSI et continuera à soutenir le PSI en tant qu'investisseur stratégique, ont déclaré Warburg et le PSI.

L'année dernière, PSI a affiché une perte avant intérêts et impôts de 15,2 millions d'euros (17,62 millions de dollars) alors qu'elle a été paralysée pendant des semaines par la cyberattaque.

Goldman Sachs dirige le processus de vente.

(1 dollar = 0,8607 euro)