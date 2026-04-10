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Warburg Pincus et une entité de Munich Re s'associent pour investir dans le secteur européen de la défense
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 12:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine de capital-investissement Warburg Pincus a lancé une plateforme d'investissement axée sur le secteur européen de la défense et de la sécurité, avec MEAG, le gestionnaire d'actifs du réassureur Munich Re MUVGn.DE , en tant qu'investisseur de la première heure.

L'initiative reflète ce que les entreprises ont décrit comme un soutien politique soutenu et des moteurs structurels des dépenses de défense en Europe, alors que les gouvernements s'efforcent de renforcer les capacités militaires, la résilience et la souveraineté stratégique.

* La plateforme ciblera les investissements privés dans la défense européenne, la sécurité et les industries stratégiques connexes, a déclaré Warburg Pincus, en s'appuyant sur son expérience dans l'aérospatiale et la défense et sur les conseils de conseillers militaires et industriels de haut niveau

* Selon un rapport de Bloomberg, le fonds de défense devrait valoir jusqu'à 1,5 milliard d'euros (1,76 milliard de dollars)

* Warburg Pincus n'a pas souhaité commenter ce montant

* L'investisseur a réuni un groupe de conseillers de haut niveau composé d'anciens chefs militaires de l'Otan et de l'Allemagne ainsi que de cadres du secteur de la défense, dont l'ex-chef de RENK R3NK.DE , Susanne Wiegand, et l'ancien chef de TKMS TKMS.DE , Rolf Wirtz, a déclaré Warburg Pincus

(1 dollar = 0,8544 euro)

Valeurs associées

MUENCHENER RUECKV
556,000 EUR XETRA +0,18%
RENK GROUP
51,520 EUR XETRA -4,98%
TKMS
85,100 EUR XETRA -1,05%
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