Waltz Health collabore avec Novo et Lilly pour vendre des médicaments amaigrissants directement aux employeurs
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 14:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de santé numérique Waltz Health a déclaré vendredi qu'elle avait lancé un programme visant à offrir des médicaments populaires pour la perte de poids de Novo Nordisk NOVOb.CO et Eli Lilly LLY.N directement aux employeurs, en contournant les canaux de vente de médicaments traditionnels.

Waltz Health a déclaré que les employés peuvent accéder aux médicaments par l'intermédiaire de leurs prestataires de soins de santé actuels ou d'une option de télésanté intégrée au programme, qui devrait être lancé le 1er janvier de l'année prochaine.

La structure directe à l'employeur est conçue pour éliminer "les frictions inutiles et offre des prix cohérents, un suivi de l'observance et un examen clinique en temps réel", a ajouté la société.

Le fabricant danois Novo et son rival américain Lilly ont essayé d'éliminer les versions composées non approuvées, fabriquées en combinant, mélangeant ou modifiant les ingrédients des médicaments, de leurs traitements de perte de poids à succès.

Les fabricants de médicaments dominent actuellement le marché lucratif du traitement de l'obésité, dont les analystes estiment qu'il pourrait représenter 150 milliards de dollars par an d'ici le début des années 2030, grâce à leurs médicaments très efficaces conçus pour imiter l'hormone GLP-1, qui supprime l'appétit.

"Des initiatives transparentes comme celles-ci permettent à davantage d'employeurs d'opter pour la couverture de médicaments GLP-1 authentiques et approuvés par la FDA, tout en offrant aux personnes qui ont besoin de soins une expérience fluide qui leur permet de donner la priorité à leur santé", a déclaré un porte-parole de Novo Nordisk à Reuters.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 057,200 USD NYSE +1,36%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
