Walmart s'engage à investir 6 milliards de dollars pour étendre son accord avec Symbotic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tirées du paragraphe 2)

Walmart WMT.O a annoncé jeudi avoir prolongé son accord avec la société de robotique IA Symbotic

SYM.O , s'engageant à investir environ 6 milliards de dollars sur plusieurs années afin de renforcer les capacités d'automatisation de son réseau de distribution.

Symbotic aide Walmart à automatiser sa chaîne d'approvisionnement depuis 2017.

Dans le cadre de cet accord, Symbotic apportera des capacités d'automatisation supplémentaires à 25 centres de distribution régionaux de Walmart aux États-Unis et soutiendra ses capacités de chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale.

Walmart a indiqué que cet accord visait à soutenir la gestion des stocks en amont de son activité de commerce électronique, à augmenter la capacité de stockage et à améliorer la circulation des produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Ces capacités permettront à Walmart de proposer à ses clients un assortiment plus large, d’améliorer la rapidité et d’assurer un réapprovisionnement plus fiable sur l’ensemble de son réseau, a précisé le distributeur.

Les détaillants déploient de plus en plus de chatbots, ainsi que des promotions ciblées et des programmes de fidélité, pour attirer les consommateurs qui se tournent souvent vers l’IA pour obtenir des recommandations de produits.