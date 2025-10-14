Walmart s'associe à OpenAI pour la fonction d'achat ChatGPT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour des actions)

Walmart WMT.N a annoncé mardi un partenariat avec OpenAI pour permettre aux clients et aux membres du Sam's Club de faire leurs achats directement dans ChatGPT, en utilisant la fonction Instant Checkout du chatbot IA.

Les actions de la société ont augmenté de 5 %pour atteindre 107,21 dollars à la clôture du marché à la suite de l'annonce.

Le plus grand distributeur du monde étend son utilisation de l'intelligence artificielle, à l'instar des entreprises de tous les secteurs qui adoptent cette technologie pour simplifier les tâches et réduire les coûts. Walmart a annoncé des outils d'IA, notamment "Sparky", un outil d'IA générative disponible sur son application pour aider les clients en leur suggérant des produits ou en résumant des critiques de produits, entre autres options. L'investissement croissant de l'entreprise dans l'IA vise également à combler l'écart avec le géant du commerce en ligne, Amazon, qui a pris une longueur d'avance avec son chatbot, Rufus, un assistant d'achat doté d'une IA générative qui répond à diverses questions sur les achats. L'association deWalmart avec le fabricant de ChatGPT fait suite à un partenariat similaire qu'OpenAI a annoncé le mois dernier avec Etsy ETSY.O et Shopify SHOP.TO .

Environ 15 % du trafic de référence total de Walmart en septembre provenait de ChatGPT, contre 9,5 % en août, selon les données de SimilarWeb. Cependant, les renvois ne sont qu'une source mineure de trafic et les renvois de ChatGPT représentaient moins de 1 % du trafic web total de Walmart, a déclaré le cabinet d'études.