Walmart s'allie à OpenAI pour un commerce ' AI-first '
information fournie par Zonebourse 14/10/2025 à 16:45
Cette collaboration vise à rendre le commerce plus proactif grâce à l'intelligence artificielle, capable d'anticiper les besoins des consommateurs. Doug McMillon, PDG de Walmart, évoque uneexpérience 'personnalisée et contextuelle', tandis que Sam Altman, PDG d'OpenAI, souligne la volonté commune de 'simplifier le quotidien'.
Walmart déploie déjà l'IA pour optimiser ses catalogues produits, accélérer la résolution client et former ses employés via ChatGPT Enterprise et les certifications OpenAI, confirmant son ambition d'un commerce plus fluide et intelligent.
