 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Accord au sein de l'UE pour y interdire le gaz russe à l'automne 2027
information fournie par AFP 03/12/2025 à 07:05

Un accord a été trouvé entre eurodéputés et Etats européens pour interdire toutes les importations de gaz russe dans l'UE à l'automne 2027 ( AFP / Sebastien SALOM-GOMIS )

Un accord a été trouvé entre eurodéputés et Etats européens pour interdire toutes les importations de gaz russe dans l'UE à l'automne 2027 ( AFP / Sebastien SALOM-GOMIS )

Un accord a été trouvé entre eurodéputés et Etats européens pour interdire toutes les importations de gaz russe dans l'UE à l'automne 2027, ont-ils indiqué dans la nuit de mardi à mercredi.

C'est un compromis entre le Parlement européen, qui souhaitait une interdiction plus rapide, et les Etats membres qui voulaient prendre un peu plus de temps.

Pour les gazoducs, l'interdiction des contrats de long terme, les plus sensibles car ils courent parfois sur des dizaines d'années, entrera en vigueur le 30 septembre 2027, sous réserve que les stocks soient suffisants et s'appliquera au plus tard le 1er novembre 2027.

Pour le gaz naturel liquéfié, le GNL, l'interdiction des contrats longs s'appliquera dès le 1er janvier 2027, conformément aux annonces de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen pour sanctionner la Russie.

Pour les contrats courts, l'interdiction s'appliquera à partir du 25 avril 2026 pour le gaz naturel liquéfié et du 17 juin 2026 pour le gaz acheminé par gazoduc

Ce calendrier devra être approuvé une dernière fois par les Etats membres et le Parlement, mais cet accord ouvre la voie à un vote sans suspense.

Les entreprises européennes pourront invoquer un cas de "force majeure" afin de justifier légalement ces ruptures contractuelles, en mentionnant l'interdiction d'importation décidée par l'UE.

L'exécutif européen a opté pour une proposition législative plutôt que des sanctions, car elle peut être adoptée à la majorité qualifiée des Etats membres.

Le but est d'éviter un veto de la Hongrie et de la Slovaquie, considérées comme proches de Moscou et fermement opposées à ces mesures.

Près de quatre ans après l'invasion de l'Ukraine, l'Union européenne veut priver la Russie de la manne financière tirée de son gaz.

La part du gaz russe dans les importations de gaz de l'Union européenne est passée de 45% en 2021 à 19% en 2024.

Mais si l'UE s'est efforcée de réduire ses approvisionnements par gazoducs, elle s'est en partie tournée vers le gaz naturel liquéfié (GNL), transporté par navire, déchargé dans des ports, regazéifié puis injecté dans le réseau européen.

Derrière les Etats-Unis (45%), la Russie occupe une place centrale avec 20% des importations de GNL de l'UE en 2024, soit 20 milliards de mètres cubes sur la centaine de milliards importés.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 07:58

    Et oui avec la désindustrialisation on y sera leur niveau de pauvreté

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un logo Zara est visible sur un magasin Zara, une marque d'Inditex, dans le centre de Madrid, en Espagne
    Inditex annonce un bon début pour les ventes d'hiver
    information fournie par Reuters 03.12.2025 08:06 

    Inditex, propriétaire de Zara, a déclaré mercredi que ses ventes avaient augmenté de 10,6% à taux directeur constant au début de son quatrième trimestre, dépassant les attentes des analystes pour la période de novembre qui comprend les ventes cruciales du Black ... Lire la suite

  • L'illustration montre un gazoduc, les drapeaux de l'UE et de la Russie
    UE: Accord sur l'arrêt progressif des importations de gaz russe d'ici à 2027
    information fournie par Reuters 03.12.2025 07:52 

    Le Conseil européen a annoncé mercredi être parvenu à un accord avec le Parlement européen sur l'arrêt progressif des importations de gaz russe d'ici 2027. L'accord comprendra une interdiction juridiquement contraignante et progressive des importations de gaz naturel ... Lire la suite

  • Le logo HSBC est visible sur une succursale de banque dans le quartier financier de New York
    Brendan Nelson nommé président de HSBC
    information fournie par Reuters 03.12.2025 07:44 

    HSBC Holdings a annoncé mercredi la nomination de Brendan Nelson à la présidence de son conseil d'administration, en remplacement de Mark Tucker, qui avait annoncé au mois de mai son intention de quitter ses fonctions. Brendan Nelson assumait les fonctions de président ... Lire la suite

  • Des habitants progressent dans des eaux de crue au village de Tukka, en Indonésie, le 2 décembre 2025 ( AFP / YT HARIONO )
    Inondations: la colère monte en Indonésie face à la lenteur de l'aide
    information fournie par AFP 03.12.2025 06:22 

    Le mécontentement grandit en Indonésie face à la lenteur de l'aide, dans des régions parfois encore isolées où plus de 750 personnes ont été tuées dans les inondations qui ont frappé également le Sri Lanka pour un bilan total dépassant les 1.300 morts. Les pluies ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank