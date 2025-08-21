Walmart revoit à la hausse ses prévisions annuelles, l'accent mis sur les prix bas pour attirer les consommateurs

Le rayon d'un supermarché Walmart. (crédit photo : Wal-mart / )

par Savyata Mishra et Siddharth Cavale

Walmart WMT.N a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'année fiscale, grâce à la forte demande des consommateurs de tous niveaux de revenus, qui se sont tournés vers le plus grand distributeur du monde, inquiet de la hausse des coûts. Les résultats de la société montrent qu'elle a continué à bénéficier de la sensibilité croissante des Américains aux prix, avec un chiffre d'affaires de 177,4 milliards de dollars au deuxième trimestre. Les analystes attendaient en moyenne 176,16 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le moral des consommateurs s'est affaibli en raison des craintes d'une hausse de l'inflation, ce qui a affecté les résultats de certaines chaînes de magasins, mais les ventes de Walmart sont restées solides.

Le distributeur s'attend à ce que les ventes annuelles augmentent de 3,75 % à 4,75 %, alors qu'il prévoyait auparavant une hausse de 3 % à 4 %. Le bénéfice ajusté par action devrait se situer entre 2,52 et 2,62 dollars, contre une fourchette précédente de 2,50 à 2,60 dollars.

La chaîne de magasins de Bentonville, dans l'Arkansas, a bénéficié d'une stratégie en ligne plus pointue, car de plus en plus de clients ont recours aux livraisons à domicile. Ses ventes mondiales de commerce électronique ont bondi de 25 % au cours du trimestre, et elle a indiqué qu'un tiers des livraisons à partir des magasins prenaient trois heures ou moins.

Les ventes comparables de Walmart aux États-Unis ont augmenté de 4,6 %, alimentées par une demande solide dans les secteurs de l'épicerie, de la santé et du bien-être, et des ventes en ligne, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 3,8 %, selon les données compilées par LSEG.

Les dépenses moyennes en caisse ont augmenté de 3,1 %, contre 0,6 % l'année dernière. L'entreprise a enregistré une croissance de 40 % de ses ventes sur le marché, notamment dans les secteurs de l'électronique, de l'automobile, des jouets, des médias et des jeux.

Le distributeur avait prévenu qu'il augmenterait ses prix cet été pour compenser les coûts liés aux droits de douane sur certains produits importés aux États-Unis, une décision qui a suscité des critiques de la part du président Donald Trump. Plusieurs autres détaillants de vêtements, de chaussures et de produits emballés ont émis des avertissements similaires en réponse aux droits de douane sur les importations.

Un jour plus tôt, Target TGT.N a mis en garde contre les pressions de coûts dues aux droits de douane, tout en réaffirmant que les augmentations de prix ne seraient envisagées qu'en dernier recours.

Les deux tiers des ventes de Walmart aux États-Unis proviennent de produits fabriqués dans le pays, ont déclaré les dirigeants au dernier trimestre, ce qui lui a permis de se protéger des droits de douane par rapport à ses concurrents.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))