Russie : le prix de l'essence explose après des attaques ukrainiennes contre des raffineries

Pour tenter de calmer les prix, la Russie, l'un des plus grands producteurs mondiaux de pétrole, a suspendu le mois dernier ses exportations d'essence, une mesure qui semble avoir eu peu d'effet.

( AFP / OLGA MALTSEVA )

Après une série d'attaques des forces ukrainiennes contre des raffineries, les prix du carburant approchaient des niveaux record jeudi 21 août en Russie, selon les données de la bourse. L'Ukraine cible régulièrement les raffineries et les dépôts de pétrole russes pour entraver leur capacité à financer l'offensive lancée contre son territoire en 2022. Les dernières attaques surviennent en pleine saison des vacances estivales.

AI-92 et AI-95, les deux mélanges de carburant les plus populaires en Russie, se négociaient à 72,663 et 81,342 roubles par tonne (environ 774 et 866 euros), proches de leurs records, selon des données de la bourse de Saint-Pétersbourg. Le courtier russe BKS a expliqué cette hausse par "la haute saison, les réparations et de nouveaux accidents dans les raffineries", notant une demande accrue de carburant car les gens ont tendance à conduire davantage pendant l'été.

Moscou invoque la "haute demande saisonnière et les travaux agricoles"

Les attaques ukrainiennes ont également perturbé les voyages aériens et ferroviaires, contribuant encore à cette augmentation, selon le courtier. La situation a pu être aggravé par "les perturbations récentes dans les raffineries d'Afipsky, Riazan et Saratov", d'après cette même source.

L'Ukraine a dit avoir frappé ces trois infrastructures en août, mais la Russie n'a pas officiellement confirmé de dégâts ou de mise à l'arrêt . Le ministère russe de l'Énergie a lui attribué les prix élevés à "la haute demande saisonnière et les travaux agricoles", sans mentionner les attaques ukrainiennes. Il a soutenu l'idée de prolonger la suspension des exportations de carburant pour le mois de septembre. La pénurie de carburant touche particulièrement le sud et l'Extrême-Orient russe ainsi que les territoires ukrainiens occupés, selon les autorités locales.